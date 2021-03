Το "Mank" του Ντέιβιντ Φίντσερ οδηγεί την κούρσα των Όσκαρ με 10 υποψηφιότητες

Με κλειστές τις κινηματογραφικές αίθουσες και με τις περισσότερες ταινίες να μην τις έχουμε δει (τυχεροί όσοι κατάφεραν να παρακολουθήσουν ορισμένα από τα φιλμ στις online πλατφόρμες) σίγουρα τα φετινά, 93α βραβεία Όσκαρ θα μείνουν στην ιστορία για πολλούς λόγους. Στις 15 Μαρτίου η Πριγιάνκα Τόπρα και ο Νικ Τζόνας ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες ενώ η απονομή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 25 Απριλίου 2021 (ξημερώματα Μ. Δευτέρας 26/4, ώρα Ελλάδος). Το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ που σκιαγραφεί σε άσπρο, μαύρο μία ιστορία γεμάτη από παλιό Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’30, ’40, έχει θεωρητικά το πάνω χέρι καθώς συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες (10) ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία, ωστόσο δεν μπόρεσε να τεθεί υποψήφιο και στην κρίσιμη κατηγορία του Πρωτότυπου σεναρίου (το σενάριο βασίστηκε σε μία ιδέα και στόρι του δημοσιογράφου Τζακ Φίντσερ, πατέρα του Ντέιβιντ Φίντσερ).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 58χρονος Ντέιβιντ Φίντσερ που θεωρείται από τους σημαντικότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες των τελευταίων 25 ετών, κατά πολλούς θα μπορούσε να είχε κερδίσει μία δεκαετία πριν, το 2011 με το «The Social Network» το Όσκαρ σκηνοθεσίας και το ίδιο το φιλμ το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας αλλά έχασε από το «Λόγο του Βασιλιά» του Τομ Χούπερ (είχε πάντως κερδίσει o Άαρον Σόρκιν το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου). Από το «Μank» είναι υποψήφιοι και δύο ηθοποιοί, ο Γκάρι Όλντμαν ως Χέρμαν Τζέι Μάνκιεβιτς, ο διορθωτής και ουσιαστικά ο σεναριογράφος του «Πολίτη Κέιν», στον καλύτερο α’ ανδρικό ρόλο και η Αμάντα Σέιφριντ ως Χολυγουντιανή ηθοποιός Μάριον Ντέιβις, στον καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο.

Η ταινία «Mank» είναι ακόμα υποψήφια για τα Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας, μουσικής, κοστουμιών, καλλιτεχνικής διεύθυνσης (σκηνικών), Ήχου και Μακιγιάζ/Κομμώσεων.

Για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας εκτός του «Mank» προτάθηκαν 7 ακόμη ταινίες, οι 6 εκ των οποίων «ισοβάθμισαν» με 6 υποψηφιότητες η καθεμία και είναι το εξαιρετικό όπως λέγεται «Nomadland» της Κινέζας Κλόι Ζάο που κέρδισε και την Χρυσή Σφαίρα καλύτερης σκηνοθέτιδας, το Νοτιοκορεάτικο κοινωνικό φιλμ «Minari» του Λι Άιζακ Τσανγκ/Lee Isaac Chung με τον Στίβεν Γιουν και την Yuh-Jung Youn, υποψήφιοι και οι δύο για α’ ανδρικό και β’ γυναικείο ρόλο αντίστοιχα, που στο Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα το 2020 είχε πάρει το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, το «The Father» του Φλοριάν Ζελέρ με τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν (υποψήφιοι και οι δύο για α’ ανδρικό και β’ γυναικείο ρόλο αντίστοιχα) που επίσης είχε προβληθεί στο Σάντανς, το «Δίκη των 7 του Σικάγο» του Άαρον Σόρκιν που προλάβαμε και είδαμε τον περασμένο Οκτώβριο στα Odeon Veso Mare, το «Sound of Metal» του Darius Marder με τον Εγγλέζο με Πακιστανικές ρίζες ηθοποιό Ριζ Άχμεντ ως μουσικό που σταδιακά αρχίζει να χάνει την ακοή του (είναι υποψήφιος κι αυτός για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου) και το «Judas & the black messiah» του Shaka King με τους Ντανιέλ Καλούγια και Λακίθ Στάνφιλντ, υποψήφιοι και οι 2 για καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο.

Ακολουθεί με 5 υποψηφιότητες το «Promising young woman» της Έμεραλντ Φενέλ - Emerald Fennell επίσης με «υπογραφή» από το Φεστιβάλ του Σάντανς. Το «Promising Young Woman» διεκδικεί τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, μοντάζ και α’ γυναικείου ρόλου – Κάρει Μάλιγκαν.

Η Έμεραλντ Φενέλ και η Κλόι Ζάο γράφουν ιστορία καθώς είναι η 1η φορά που δύο γυναίκες είναι την ίδια χρονιά υποψήφιες στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας. Η Ζάο είναι μάλιστα η 1η Ασιατικής καταγωγής γυναίκα σκηνοθέτις που το κατάφερε. Στην 5άδα των καλύτερων σκηνοθετών μπήκε και ένας Ευρωπαίος, ο Δανός Τόμας Βίντερμπεργκ με το «Another Round» με τον Μαντς Μίκελσεν, φιλμ που είναι και το φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς Ταινίας (αναμένεται να την δούμε το καλοκαίρι στα θερινά).

Πέντε (5) υποψηφιότητες πήρε και το «Ma Rainey’s black bottom» του George C. Wolfe με σημαντικότερες του α’ ανδρικού ρόλου για τον εκλιπόντα Τσάντγουικ Μπόουζμαν και του α’ γυναικείου – Βαιόλα Ντέιβις (το φιλμ είναι υποψήφιο και για κοστούμια, μακιγιάζ/κομμώσεις και καλλιτεχνική διεύθυνση).

Η παλαίμαχη Γκλεν Κλόουζ που στις 19 Μαρτίου κλείνει τα 74 της χρόνια, είναι για 8η φορά στην καριέρα της υποψήφια για Όσκαρ και μέχρι στιγμής δεν το έχει κερδίσει. Διεκδικεί φέτος το Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου για το δραματικό φιλμ «Hillbilly elegy» του Ρον Χάουαρντ όπου είναι εντελώς αγνώριστη ενώ ο «Borat» - Σάσα Μπάρον Κοέν προτάθηκε τελικά για καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο για την «Δίκη των 7 του Σικάγο». Το «Borat subsequent moviefilm» μπήκε πάντως στην Οσκαρική κούρσα και διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και του β’ γυναικείου ρόλου για την Μαρία Μπακάλοβα.

Μπράβο στους 2 Έλληνες που διεκδικούν φέτος Όσκαρ, τον 59χρονο Φαίδωνα Παπαμιχαήλ από το Λεωνίδιο της Αρκαδίας (υποψήφιος στην κατηγορία της καλύτερης Φωτογραφίας για τη «Δίκη των 7 του Σικάγο») και τον Γιώργο Λαμπρινό, γιο του σκηνοθέτη Φώτου Λαμπρινού που ζει από τα 23 του χρόνια στο Παρίσι, έχει βραβευτεί με Σεζάρ για το φιλμ «Μετά τον χωρισμό» το 2019 και φέτος είναι υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου μοντάζ για το φιλμ «The Father». Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ να θυμίσουμε πως ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και το 2014 για την «Νεμπράσκα» του Ελληνοαμερικανού με καταγωγή από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν.

Το εντυπωσιακό πλην ακατανόητο «Τenet» του Κρίστοφερ Νόλαν που είδαμε τέλος του περασμένου καλοκαιριού στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα) είναι υποψήφιο μόνο για 2 Όσκαρ των καλύτερων Οπτικών εφέ και της Καλλιτεχνικής διεύθυνσης ενώ το καλογυρισμένο πλην «αναιμικό» φιλμ γουέστερν, σύμφωνα με ορισμένους κριτικούς, «News of the world» του Πολ Γκρίνγκρας με τον Τομ Χανκς πήρε 4 υποψηφιότητες (Φωτογραφίας, Ήχου, Μουσικής και Καλλιτεχνικής διεύθυνσης).

H 64χρονη μουσικός και στιχουργός Diane Warren ελπίζει φέτος να κερδίσει επιτέλους το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, στη 12η συνολικά υποψηφιότητα της καριέρας της για το "Io sì (Seen)" (Diane Warren & Laura Pausini) από την ταινία «The Life Ahead» του Εντοάρντο Πόντι με τη Σοφία Λόρεν να πρωταγωνιστεί. Η Γουόρεν κέρδισε και την Χρυσή Σφαίρα φέτος ενώ κατά το παρελθόν έχει τιμηθεί τόσο με βραβείο Γκράμμυ, Έμμυ και 3 Billboard Music Awards.

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ με 2 Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου στην κατοχή της, είναι και φέτος υποψήφια για το «Nomadland» όπου είναι υποψήφια και ως συμπαραγωγός στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας της χρονιάς.

Σε αυτούς τέλος που αδικήθηκαν και δεν «χώρεσαν» στις φετινές υποψηφιότητες είναι η Αφροαμερικανίδα ηθοποιός Ρετζίνα Κινγκ με την 1η της σκηνοθετική προσπάθεια «One night in Miami» (προτάθηκε πάντως η ταινία στην κατηγορία του β’ ανδρικού – Λέσλι Οντόμ Τζ, του τραγουδιού για το «Speak now» και του καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου), η Ρόζαμουντ Πάικ για το «I Care a Lot», η Τζόντι Φόστερ και ο Ταχάρ Ραχίμ για το πολιτικοκοινωνικό δράμα «Ο Μαυριτανός», ο Ντελρόι Λίντο για το «Da 5 Bloods» του Σπάικ Λι, φιλμ που προτάθηκε μόνο για το Όσκαρ μουσικής, ο Τζάρετ Λέτο στον β’ ανδρικό ρόλο για το αστυνομικό θρίλερ «The Little things», ο Μπιλ Μάρει για το «On the rocks» της Σοφία Κόπολα και ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ στην κατηγορία της καλύτερης μικρού μήκους live action ταινίας όπου αναμενόταν ως σίγουρος υποψήφιος, «The Human Voice» με την Τίλντα Σουίντον να πρωταγωνιστεί.

Η πλατφόρμα του Netflix έχει φέτος 35 συνολικά υποψηφιότητες.

Δύο υποψηφιότητες πήρε και ο «Πινόκιο» του Ματέο Γκαρόνε με τον Ρομπέρτο Μπενίνι (για κοστούμια και Μακιγιάζ), φιλμ που είχε προβληθεί για λίγες μέρες το περασμένο καλοκαίρι στα Odeon Veso Mare ενώ το sci-fi θρίλερ του George Clooney, “The Midnight sky” διεκδικεί μόνο 1 Όσκαρ, των καλύτερων Οπτικών εφέ.