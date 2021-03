Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει μέρος της τελετής των Οσκαρ

Όλα είναι διαφορετικά στα φετινά βραβεία Όσκαρ όπως το διάστημα της ψηφοφορίας, η ημερομηνία ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων αλλά και της ίδιας της τελετής απονομής των βραβείων που θα γίνει στις 25 Απριλίου ενώ τώρα έγινε γνωστό και ο χώρος όπου θα γίνει η τελετή θα είναι ασυνήθιστος. Πιο συγκεκριμένα το Union Station, ο ιστορικός αλλά και εν πλήρη λειτουργία, σιδηροδρομικός σταθμός του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια φαίνεται πως έχει επιλεγεί από την παραγωγή του σώου της απονομής (επικεφαλής οι Τζέσι Κόλινς, Στέισι Σερ και Στίβεν Σόντερμπεργκ) ως η βασική από αρκετές τοποθεσίες όπου θα απλωθεί το όλο λαμπερό κινηματογραφικό event.

Το Dolby Theater όπου παραδοσιακά, τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνεται η αφρόκρεμα του αμερικανικού και διεθνούς σινεμά για να καμαρώσει τα χρυσά αγαλματάκια της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών κρίθηκε ακατάλληλο βάσει των μέτρων κατά της πανδημίας. Έτσι, όπως ανακοίνωσε πρώτο το Deadline και έγραψε και το ελληνικό flix.gr, το Union Station θα φιλοξενήσει τουλάχιστον έναν αριθμό από παρουσιαστές και υποψηφίους ενώ πολλοί ακόμα αναμένεται να συμμετάσχουν στην τελετή από μακριά, μέσω βίντεο. Παράλληλα, τμήματα της τελετής απονομής των Όσκαρ θα στεγαστούν σε μικρότερα κλαμπ στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, χωρίς να έχει γνωστό μέχρι στιγμής αν θα υπάρχουν παρουσιαστές.

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2021 θ' ανακοινωθούν όπως έχουμε πει τη Δευτέρα 15 Μαρτίου και η τελετή απονομής θα γίνει στις 25 Απριλίου 2021.

Την ίδια ώρα και το Σωματείο Αμερικανών Παραγωγών – Producers Guild of America έδωσε στη δημοσιότητα τις υποψηφιότητες του για τις καλύτερες ταινίες της περασμένης, αρκετά περίεργης χρονιάς.

Πάντα το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών παραγωγών αποτελεί σημαντική πυξίδα για και το που θα πάει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και κατά το παρελθόν το βραβείο του Σωματείου ταυτιστεί με την επιλογή των μελών της Κινηματογραφικής Ακαδημίας των Όσκαρ 21 φορές στα 32 του χρόνια.

Δέκα (10) είναι οι ταινίες που κατέληξαν στην κατηγορία της Καλύτερης Παραγωγής της χρονιάς, οι περισσότερες αν όχι όλες αναμένεται να βρίσκονται και υποψήφιες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όπως αναφέρει το flix.gr. Μεγαλύτερη - αν και όχι τόσο έκπληξη - η παρουσία του «Borat Subsequent Moviefilm» με τον Σάσα Μπάρον Κοέν που πολλοί νόμιζαν ότι θα ξεφύγει της προσοχής των παραγωγών. Το συγκεκριμένο φιλμ κέρδισε πριν λίγες μέρες και τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ. Φαβορί παραμένει φυσικά το «Nomadland» της Κλόι Ζάο που είναι η ταινία που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα βραβεία από κριτικές ενώσεις και σωματεία φέτος.

Οι υποψήφιες ταινίες είναι οι:

Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

Judas and the Black Messiah (Warner Bros)

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Nomadland (Searchlight Pictures)

One Night in Miami (Amazon Studios)

Promising Young Woman (Focus Features)

Sound of Metal (Amazon Studios)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix).

Το Σωματείο Παραγωγών διαφοροποιήθηκε με τα Όσκαρ, το 2019 ψηφίζοντας το «1917» του Σαμ Μέντες ενώ το Όσκαρ πήγε στα «Παράσιτα», το 2017, ψηφίζοντας το «La La Land» (ενώ όλοι θυμούνται πλέον πως το Όσκαρ πήγε στο «Moonlight»), και το 2016, ψηφίζοντας το «The Big Short» (ενώ το Όσκαρ απονεμήθηκε στο «Spotlight»). Τα προηγούμενα 8 χρόνια, το βραβείο των Αμερικανών Παραγωγών και το Όσκαρ ήταν το ένα και το αυτό («Birdman», «12 Χρόνια Σκλάβος», «Argo», «The Artist», «Ο Λόγος του Βασιλιά», «The Hurt Locker», «Slumdog Millionaire» και το «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους»).

Για το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, το Σωματείο ψήφισε ως υποψήφια το «Soul», το «Onward», το «Wolfwalkers», το «Over the Moon» και το «The Croods: A New Age».

Για το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ υποψήφιες είναι οι εξής ταινίες:

David Attenborough: A Life on Our Planet

Dick Johnson Is Dead

My Octopus Teacher

Softie

A Thousand Cuts

Time

The Truffle Hunters.

Τα βραβεία του Σωματείου Παραγωγών θα δοθούν σε μία virtual - ψηφιακή απονομή στις 24 Μαρτίου 2021.