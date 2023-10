Το ντοκιμαντέρ για τον Ροκ Χάτσον την Τετάρτη 4/10 στις 29ες Νύχτες Πρεμιέρας στην Αθήνα

Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

2023 Rock Hudson: All That Heaven Allowed

2021 Shoplifters of the World

2019 Sid & Judy

2018 If I Leave Here Tomorrow: A Film About Lynyrd Skynyrd

2016 We Are X

2015 Jaco

2015 Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of

2010 Stones in Exile

2006 Scott Walker: 30 Century Man

2002 Cinemania

1996 Never Met Picasso.

*Ο Ροκ Χάτσον που στη διάρκεια της καριέρας του (από τους πιο διάσημους αστέρες της μεγάλης οθόνης τη δεκαετία του ’50) συνδέθηκε κινηματογραφικά με την Ντόρις Ντέι σε ανάλαφρες ταινίες όπως «Τα Μυστικά της Κρεβατοκάμαρας» το 1959, είχε παίξει και στην ταινία «Ο Γίγας» του Τζορτζ Στίβενς το 1955 με τον Τζέιμς Ντιν και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ ενώ αργότερα στα 80ς έπαιξε και στην θρυλική «Δυναστεία» στην τηλεόραση.

Πολλοί θυμούνται τότε το χαμό που είχε γίνει όταν ο Ροκ Χάτσον είχε φιλήσει την Κρυστλ (την υποδυόταν η Λίντα Έβανς) στη σειρά "Dynasty" και λίγο καιρό μετά μαθεύτηκε η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του με το Aids.

Υπήρξε ένας υπέροχος ηθοποιός που έλαμψε και σε Χολιγουντιανά μελοδράματα όπως το "All That Heaven Allows - Όλα όσα επιτρέπουν οι ουρανοί" του Ντάγκλας Σερκ το 1955 με συμπρωταγωνίστρια την Τζέιν Γουάιμαν.

*Nα σημειώσουμε πως κάθε χρόνο στις προβολές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας πηγαίνουν και πολλοί Πατρινοί σινεφίλ.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ