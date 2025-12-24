Back to Top
Πάτρα: Με διευρυμένο ωράριο σήμερα τα καταστήματα- Τι ώρα κλείνουν

Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα στην Πάτρα, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές τους πριν τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το Εορταστικό ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2025-2026, τα καταστήματα σήμερα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Αύριο, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), καθώς και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω επίσημης αργίας.

Η εμπορική κίνηση επανέρχεται το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με τα καταστήματα να λειτουργούν από 09:00 έως 16:00, ενώ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά προαιρετικά, από 11:00 έως 18:00.

Τις τελευταίες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 29/12: 10:00 – 21:00

Τρίτη 30/12: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 10:00 – 20:00

Την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας, ενώ την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου θα είναι επίσης κλειστά, σύμφωνα με την πρόταση του Συλλόγου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν, καθώς πρόκειται για επίσημη αργία.

Οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες αργίας και το διευρυμένο ωράριο των ενδιάμεσων ημερών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορταστικό ωράριο

