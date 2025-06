Η κόρη του Κώστα Λαλιώτη γιόρτασε καινοτόμα πλατφόρμα επώνυμων μεταχειρισμένων ειδών

Αγναντεύοντας την Ακρόπολη, από τον 4ο όροφο του ΕΜΣΤ και το εστιατόριο Νυν Εστι, γιόρτασαν οι συνιδρύτριες του StyleCycle.gr, την επιχειρηματική τους ανάμιξη με τη βιώσιμη μόδα.

Η μια μάλιστα διαθέτει «ηχηρό» επώνυμο. Πρόκειται για τη Νίκη Λαλιώτη κόρη του πρώην υπουργού και ιστορικού μεγαλοστελέχους του ΠΑΣΟΚ Κώστα Λαλιώτη και της καθηγήτριας ψυχιατρικής Μαρίνας Λαλιώτη.

Mε σπουδές επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης στην Πάντειο της Αθήνας και μετά στη Νέα Υόρκη, δραστηριοποιείται με moto «Why buy new, when you can buy something new to you?». Συγκεκριμένα, μαζί με τη συνεταίρο της Ιλεάνα Ισμυρίδη δημιούργησαν την πρωτοποριακή πλατφόρμα StyleCycle.gr που συνδέει τη γυναικεία μόδα με την κυκλική οικονομία και εισάγει το second-hand shopping.