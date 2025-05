Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πιστή στο girly βεστιάριο, με bustier φόρεμα Vivienne Westwood

H 60χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μόλις γιόρτασε τον τρίτο κύκλο επεισοδίων του sequel του «Sex & the City».

Με τις συμπρωταγωνίστριές της και τον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ στο πλευρό της, έλαμψε στην πρεμιέρα ενός ακόμα ραντεβού με το πολυσυζητημένο «And Just like That». Η βραβευμένη ηθοποιός, παραγωγός και style icon επέλεξε όπως πάντα ένα look που την αντιπροσωπεύει. Ποτέ δεν την κούρασαν οι κοριτσίστικες σιλουέτες και οι φουσκωτές φούστες!

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Crane Club της Νέας Υόρκης με μπλε bustier τουαλέτα Vivienne Westwood από ταφτά, οίκος που έχει συνδεθεί με τα νεανικά χρόνια της «Carrie» και ειδικότερα με το puffy αξέχαστο νυφικό της, στο γάμο που δεν έγινε με τον Big.

Mε διακριτικό μακιγιάζ και πολύ μακριά μαλλιά σε «σκάλες», πιασμένα στο πλάι, ήταν απλά … ο εαυτός της. Τα αξεσουάρ της Σάρα Τζέσικα που χάρισαν λάμψη στο συνολικό αποτέλεσμα ήταν πέδιλα του οικολογικού γαλλικού label Nomasei γεμάτα κρύσταλλα και αστραφτερή new retro τσάντα Fregoli. Η star ειδικεύεται άλλωστε στην ανακάλυψη καινούριων εταιρειών που ξεχωρίζουν στο διεθνές προσκήνιο της μόδας.