New York City Ballet Gala: Μπρουκ Σιλντς και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ζάλισαν τα φλας

Δεν «τρελαθήκαμε» με το red carpet του καθιερωμένου Ballet Gala στη Νέα Υόρκη.

Μονάχα οι Αμερικανίδες stars Μπρουκ Σιλντς και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, συνομήλικες, στα 59 τους χρόνια, έκαναν τη διαφορά.

Η Μπρουκ έδωσε το παρών με ένα παλιό, βραδινό φόρεμα της αείμνηστης μητέρας της Τέρι. Σε φίνο, κρεμ τόνο, ήταν σε αμπίρ πατρόν, με seventies μανίκια και κλος φούστα. Ολο το επάνω μέρος ήταν κεντημένο με μεγάλες πέρλες, αποπνέοντας vintage χάρη. Είχε φορεθεί μάλιστα σε συνάντηση της μαμάς της Μπρουκ με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Η διάσημη ηθοποιός, μοντέλο και επικεφαλής της οργάνωσης Beginning is Now, που στηρίζει γυναίκες 40+, πέτυχε με αυτή την επιλογή ένα από τα καλύτερα looks της