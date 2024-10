Σε Harlem Dandy style το επόμενο Met Gala, στους οικοδεσπότες ο ΛεΜπρον Τζέιμς

Mόλις ανακοινώθηκε το θέμα της πολυαναμενόμενης έκθεσης «Superfine: Tailoring Black Style» στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Καταρχήν είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της Monica L. Miller του 2009 «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity». Η συγγραφέας είναι πρόεδρος και καθηγήτρια Αφρικανικών Σπουδών στο Barnard College του Πανεπιστημίου Columbia, και έχει αναλάβει guest curator της έκθεσης. Όμως υπάρχουν και προσωπικότητες που ώθησαν σε αυτή τη θεματική. Πρότυπα ο σχεδιαστής των eighties Dapper Dan, ή αλλιώς «Dandy του Χάρλεμ», ο αείμνηστος fashion editor André Leon Talley, το βεστιάριο του τραγουδιστή Prince, αλλά και σημερινός ράπερ Tyler, The Creator, που ντύνεται σε dandy ύφος.