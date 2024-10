Tα κοσμήματα Tiffany κατέλαβαν τις βιτρίνες των Selfridges και η Ρόζι Χάντιγκτον ήταν εκεί

H εγκατάσταση καταλαμβάνει όλο το τετράγωνο του ιστορικού κτιρίου. Όταν αποκαλύφθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε ειδική ξενάγηση από ξεχωριστή είσοδο. Μάλιστα, επειδή η όλη παραγωγή The Tiffany & Co Windows of Wonder exhibition θα παραμείνει στο βρετανικό «ναό» της κατανάλωσης έως τις 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε προωθητικό event με καλεσμένες τις style icons Σιένα Μίλερ και Ροζι Χάντιγκτον. Πόζαραν μέσα και έξω φορώντας βέβαια τα ομώνυμα κοσμήματα. Για ρίξτε μια ματιά.