To Tatler αποθεώνει το λονδρέζικο, celebrity στέκι Chiltern Firehouse, που έκλεισε 10 χρόνια

Η αίγλη κρατάει μέχρι σήμερα. Πριγκίπισσα Ευγενία, Αμπερ Λεμπόν, Ντούα Λίπα, Πόπι Ντελεβίν, Κάιλι Μινόγκ συγκαταλέγονται στις ορκισμένες οπαδούς. Συνδυάζει ένα must see βραβευμένο (και πανάκριβο) bar restaurant με new vintage ξενοδοχείο που συγκροτούν 28 σουίτες. Το μενού έχει αμερικάνικες επιρροές με «γκουρμέ» ματιά.

Ο Balazs άλλωστε ξέρει να ενορχηστρώνει ένα ασύγκριτο κοσμικό σκηνικό. Eχει λανσάρει σχολή σε αυό τον τομέα.

«Είναι ένας καλλιτέχνης. Συνδυάζει χρήματα και αρχιτεκτονική για να δημιουργήσει μια σημαντική ξενοδοχειακή εμπειρία, και περισσότερο από κάθε άλλον hotelier, έχει αποδείξει ότι είναι ικανός να κρατά τους cool ανθρώπους όταν έρχονται στα ξενοδοχεία του» είχε γράψει το Νew York Magazine. Γιος Ούγγρων μεταναστών που μεγάλωσε στη Βοστώνη, δεν τον απασχολούν τόσο τα χρήματα αλλά η καταξίωση και οι επαφές. Κατά τον γαστριμαργικό οδηγό Michelin «η ατμόσφαιρα στο Chiltern Firehouse παραμένει λαμπερή και μεταδοτικά διασκεδαστική».

Δεν μιλάμε λοιπόν πια για απλή εστίαση αλλά για … αξιοθέατο και τοπόσημο (για όσους μπορούν βέβαια να ξοδέψουν κάτι παραπάνω στο Λονδίνο σήμερα). «Top dining spot» αλλά και The hottest place to be in Marylebone» τα κυρίαρχα σχόλια που το συνοδεύουν.

Ειδήσεις Τώρα

To opening του Υannis Sergakis flagship store στο Palais Royal του Παρισιού

Mαρία Ολυμπία: Μετά το γάμο της Θεοδώρας την είδαμε super trendy στο Balenciaga show

Εύα Μέντες: Απίστευτα αισθησιακή στα 50, ποζάρει σαν άγριο άλογο και σπάνιο φλαμίνγκο