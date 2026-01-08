To "Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι" επιστρέφει: Όσα γνωρίζουμε για το reboot της σειράς

Έχουν ήδη ξεκινήσει στον Καναδά τα γυρίσματα της αγαπημένης αμερικανικής σειράς, η επανέκδοση της οποίας πρόκειται να προβληθεί από το Netflix
Μια αγαπημένη σειρά (πρώην παιδιών και νυν ενηλίκων) επιστρέφει στο Netflix , βάζοντας στοίχημα να αγαπηθεί εξίσου από τις νεότερες γενιές.
Το "Μικρό σπίτι στο λιβάδι", η δημοφιλής αμερικανική σειρά που προβλήθηκε στο παρελθόν για σχεδόν μια δεκαετία, έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα στον Καναδά, 40 χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της.
Η δημιουργός της σειράς, Rebecca Sonnenshine, ("The Boys" και "Vampire Diaries"), δηλώνει φαν των βιβλίων της Laura Ingalls Wilder, εξηγώντας ότι είναι μεγάλη η τιμή, που θα έχει την ευκαιρία να τα διασκευάσει για το παγκόσμιο κοινό.
"Είμαι απολύτως ενθουσιασμένη με το λαμπρό καστ που έχουμε συγκροτήσει", ανέφερε η Sonnenshine. "Κάθε ένας από αυτούς προσφέρει κάτι ξεχωριστό στο σύμπαν της σειράς και θα βοηθήσει να ζωντανέψει αυτή η ιστορία για μια ολόκληρη νέα γενιά", συμπλήρωσε. "Ερωτεύτηκα βαθιά αυτά τα βιβλία όταν ήμουν 5 ετών", εξήγησε Sonnenshine. "Με ενέπνευσαν να γίνω συγγραφέας και σκηνοθέτρια, και είναι τιμή και χαρά μου να διασκευάζω αυτές τις ιστορίες για ένα νέο κοινό", υπογράμμισε.
Μαζί με τη Sonnenshine, εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς είναι η Joy Gorman Wettels, ο Trip Friendly, η Dana Fox και η Susanna Fogel. Ο πατέρας του Friendly, Ed Friendly, ήταν παραγωγός των τηλεοπτικών ταινιών και σειρών "Το μικρό σπίτι στο λιβάδι" του 1974, που προβλήθηκαν στο NBC από το 1974 έως το 1984.
"Ήταν ένα μακροχρόνιο όνειρό μου να συνεχίσω την κληρονομιά του πατέρα μου και να προσαρμόσω τις κλασικές αμερικανικές ιστορίες της Wilder για το κοινό του 21ου αιώνα, με τρόπο που να ενώνει τους θαυμαστές τόσο των βιβλίων όσο και της αρχικής τηλεοπτικής σειράς", σημειώνει.
Ποιοι θα υποδυθούν την οικογένεια Ingalls, τι γνωρίζουμε για τους χαρακτήρες
Alice Halsey
Η Alice Halsey ("Lessons in Chemistry") έχει επιλεγεί για τον ρόλο της Laura Ingalls, της νεαρής ηρωίδας της ιστορίας. Η Laura, είναι παρατηρητική, τρυφερή, ισχυρογνώμων και οξύθυμη σαν χαρακτήρας. Είναι περίεργη, αισιόδοξη και ατρόμητη όπως ο πατέρας της, αλλά και επινοητική, εργατική και ειλικρινής, όπως η μητέρα της. Δυσανασχετεί όταν κάποιος είναι σκληρός ή άδικος, αγαπάει έντονα και λατρεύει τον σκύλο της, τον Jack. Ενοχλεί μερικούς ενήλικες, αλλά για τους ανθρώπους που έχουν σημασία, είναι ένα λαμπρός άνθρωπος. Σκανάρει κάθε λεπτομέρεια που βλέπει γύρω της, μαζεύοντας ιστορίες που κάποια μέρα θα μοιραστεί με τον κόσμο.
Luke Bracey
Ο Luke Bracey ("Elvis", "Hacksaw Ridge", "Μικρές φωτιές παντού") θα υποδυθεί τον όμορφο, γοητευτικό και εξωστρεφή πατέρα της Laura, Charles Ingalls. Πρόκειται για έναν ξυλουργό, αγρότη και καλλιτέχνη, που είναι πάντα αισιόδοξος, βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο. Ποιητής, μουσικός και ταλαντούχος αφηγητής, κέρδισε την καρδιά της γυναίκας του μεταφέροντάς σε έναν χορό, ενώ χιόνιζε.
Crosby Fitzgerald
Η Crosby Fitzgerald ("Crime 101", "Palm Royale") θα υποδυθεί τη μητέρα της Laura, Caroline Ingalls. Η Caroline δεν παντρεύτηκε τον άντρα της από συμφέρον, αλλά από έρωτα. Έχει μια παιχνιδιάρικη, ρομαντική πλευρά και κρατάει την οικογένεια σε ισορροπία. Η Caroline είναι ήσυχη, υπομονετική και πρακτική, με ατσάλινο χαρακτήρα. Παραιτήθηκε από την δουλειά της ως δασκάλα για να κάνει οικογένεια, αλλά η λαχτάρα της για ανεξαρτησία παραμένει. Ο γάμος της είναι ισότιμος (κάτι σπάνιο στον 19ο αιώνα) και παρόλο που η εμπιστοσύνη της στον σύζυγό της δοκιμάζεται μερικές φορές, η φλόγα της αγάπης τους παραμένει.
Skywalker Hughes
Η Skywalker Hughes ("I", "Object") θα υποδυθεί τη Mary Ingalls, την μεγαλύτερη αδελφή της Laura και το αντίθετό της. Πάντα προσπαθώντας να είναι η καλή κόρη, η Mary ακολουθεί τους κανόνες -υπάκουη, ήσυχη και μελετηρή. Οι άλλοι γονείς αγαπούν τη Mary. Σε αντίθεση με την αδελφή της, δεν αισθάνεται άνετα στη φύση. Προτιμά να διαβάζει ποίηση ή να περνάει τα απογεύματα της ράβοντας. Με άλλα λόγια, η Laura και η Mary είναι εντελώς αντίθετες: αγαπούν η μία την άλλη βαθιά και μισούν η μία την άλλη έντονα. Αλλά στο τέλος, πάντα υποστηρίζουν η μία την άλλη -δεν έχουν άλλη επιλογή από το να προστατεύουν η μία την άλλη σε αυτό το άγριο, νέο τοπίο.
Ποιοι άλλοι χαρακτήρες και ηθοποιοί θα εμφανιστούν στη σειρά
Ο Jocko Sims ("New Amsterdam") θα υποδυθεί τον Δρ. George Tann. Ο Δρ. Tann είναι ένας γενναιόδωρος και καλοκάγαθος άνθρωπος με γοητευτική συμπεριφορά που τον καθιστά συνδετικό κρίκο μέσα στην κοινότητα.
Ο Warren Christie ("The Watchful Eye") θα υποδυθεί τον John Edwards, έναν βετεράνο του Εμφυλίου Πολέμου από το Τενεσί. Ο Edwards είναι ένας κοινωνικός και μυστηριώδης άντρας που τραβάει τα βλέμματα όλων των ανύπαντρων γυναικών της κομητείας (ίσως και μερικών παντρεμένων).
Ο Meegwun Fairbrother ("Avatar: The Last Airbender") θα υποδυθεί τον Mitchell, έναν τρυφερό άνδρα και επιτυχημένο αγρότη που ζει με την οικογένειά του στο Κάνσας, όπου έχτισε το πιο εντυπωσιακό αγρόκτημα της κομητείας.
Η Alyssa Wapanatǎhk ("Peter Pan and Wendy") θα υποδυθεί την White Sun. Η White Sun είναι δογματική, όμορφη και έχει έντονο χιούμορ. Μερικές φορές, βλέπει τον κόσμο με πιο κυνικό μάτι από τον σύζυγό της, τον Mitchell.
Η Wren Zhawenim Gotts ("Echo") θα υποδυθεί την Good Eagle, την κόρη του Mitchell και της White Sun. Η Good Eagle έχει πλούσια φαντασία και είναι γνωστή ως η αφηγήτρια της οικογένειάς της.
Ο Xander Cole ("People of the West", "You Can Take It With You") θα υποδυθεί τον Little Puma, τον μικρότερο αδελφό της White Sun. Ο Little Puma είναι καλοκάγαθος, αλλά πεισματάρης, και προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο. Αγαπάει την μεγάλη του αδελφή, αλλά του αρέσει επίσης να την εκνευρίζει.
Ο Ryan Robbins ("Riverdale", "Battlestar Galactica") θα υποδυθεί τον Russell Kind, έναν σκληρό άντρα και λίγο κυνικό.
Η Barrett Doss ("Station 19", "The Noel Diary") θα υποδυθεί την Emily Henderson, μια γοητευτική γυναίκα που ξεχωρίζει στην επικοινωνία με τους ανθρώπους και στη διαχείριση, κάτι που της επιτρέπει να διευθύνει κατάστημα. Η Emily φιλοξενεί τον Caleb, ένα ορφανό αγόρι που περιπλανιέται στην πόλη.
Η Mary Holland ("Nightbitch", "Senior Year") θα υποδυθεί την Jemma James, τη σύζυγο του Eli James. Η Jemma είναι μια γυναίκα με αύρα αυτοπεποίθησης.
Ο Michael Hough ("Chapelwaite", "Star Trek: Strange New Worlds") θα υποδυθεί τον Eli James, τον σύζυγο της Jemma James, που εργάζεται για τους σιδηροδρόμους
Ο Kowen Cadorath ("SkyMed") θα υποδυθεί τον Caleb, έναν αδύνατο, όμορφο, προ-έφηβο που έχει μείνει ορφανός και δεν μιλάει πολύ.
Ο Thosh Collins ("IT: Welcome to Derry", "Reservation Dogs") θα υποδυθεί τον Louis, τον καλοκάγαθο και ισορροπημένο ξάδελφο του White Sun.
Ο Maclean Fish ("Shoresy") θα υποδυθεί τον Adam Scott, έναν νεανικό, όμορφο, αλλά ευαίσθητο χαρακτήρα.
Η Rebecca Amzallag ("Titans") θα υποδυθεί τη Lacey Aubert, μια όμορφη και ευτυχισμένη χήρα που ζει στο περιθώριο της κοινωνίας και είναι ιδιοκτήτρια μιας αίθουσας παιχνιδιών και ενός μπαρ στην άκρη της πόλης.
Facts σε αριθμούς
Η σειρά βιβλίων έχει πουλήσει περισσότερα από 73 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 100 χώρες και έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 27 γλώσσες.
Αν και έχει περάσει μισός αιώνας από την πρώτη προβολή της σειράς το 1974, η Nielsen αναφέρει ότι η νοσταλγική σειρά συγκέντρωσε 13,25 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής μόνο το 2024.
Πότε θα κάνει πρεμιέρα στο Netlix
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η σειρά έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα στον Καναδά και πολλοί κάνουν λόγο για προβολή της εντός του 2026. Από τo Netflix, μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα, οπότε... αναμένουμε!
πηγη athinorama
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr