Με υψωμένη γροθιά και λέγοντας «ευχαριστώ» έφτασε στο Ισραήλ ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με απελευθερωθέντες ομήρους, θα μιλήσει στην Κνεσέτ και θα βρεθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να προεδρεύσει της συνόδου για τη Γάζα

Στο Ισραήλ προσγειώθηκε λίγο πριν τις 9:45 το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσα στην ημέρα θα συναντηθεί με απελευθερωθέντες ομήρους, θα μιλήσει στην Κνεσέτ και θα βρεθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να προεδρεύσει της συνόδου για τη Γάζα όπου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ειρήνης για την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">ABD Başkanı Trump Tel Aviv'de!<br><br>Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı. <br><br>Trump'ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. <a href="https://t.co/R8jZyxYAzB">pic.twitter.com/R8jZyxYAzB</a></p>— ?????????? (@HamdiCelikbas) <a href="https://twitter.com/HamdiCelikbas/status/1977630820300144751?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote>

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα. Οι τρεις τους είχαν, μάλιστα, συζήτησαν για αρκετά λεπτά. Στην επιτροπή υποδοχής από αμερικανικής πλευράς ήταν η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, στον οποίο πολλοί αποδίδουν την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Ivanka, Kushner, Witkoff, Huckabee. <a href="https://t.co/Sp8o4swn0O">pic.twitter.com/Sp8o4swn0O</a></p>— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) <a href="https://twitter.com/JesseCohenInv/status/1977628340354961801?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote>

Τη στιγμή, μάλιστα, που οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ομήρων ενημερώθηκαν για την προσγείωση του Air Force One, ξέσπασαν σε μια ιαχή «thank you» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">"Thank you Trump." Long applause and cheers at Hostages Square as <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a> arrives in Israel <a href="https://t.co/NP7UaPBaEU">pic.twitter.com/NP7UaPBaEU</a></p>— Israel Hayom English (@IsraelHayomEng) <a href="https://twitter.com/IsraelHayomEng/status/1977631739989340376?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote>

Υπενθυμίζεται ότι η «Συμφωνία του Σαρμ ελ-Σέιχ» αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, με την αιγυπτιακή προεδρία να επισημαίνει πως οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής είναι: - ο τερματισμός των εχθροπραξιών,

- η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και

- το «άνοιγμα μιας νέας σελίδας» στην περιφερειακή ασφάλεια.

«Ο πόλεμος τελείωσε, το καταλαβαίνετε;»

Λίγο πριν την απογείωση του Air Force One απο την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε». «Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.