Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ασφάλεια Πατρών: Εντοπίστηκαν δέκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρων στην Πατρών–Τριπόλεως

Ασφάλεια Πατρών: Εντοπίστηκαν δέκα δενδρ...

Τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής – Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Δέκα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 3,5 μέτρων, εντοπίστηκαν χθες το πρωί σε δασική περιοχή κοντά στην Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος γιατί γρονθοκόπησε 15χρονη

Αίγιο: Εξιχνιάστηκε απάτη με ψεύτικη αγγελία για κινητό τηλέφωνο

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δενδρύλλια Κάνναβης

Ειδήσεις