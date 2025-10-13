Ασφάλεια Πατρών: Εντοπίστηκαν δέκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρων στην Πατρών–Τριπόλεως

Τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής – Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
Δέκα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 3,5 μέτρων, εντοπίστηκαν χθες το πρωί σε δασική περιοχή κοντά στην Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αρχές.
Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.
