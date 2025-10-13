Αίγιο: Εξιχνιάστηκε απάτη με ψεύτικη αγγελία για κινητό τηλέφωνο

Υπόθεση διαδικτυακής απάτης που διαπράχθηκε στο Αίγιο στις 25 Αυγούστου 2025 εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας άνδρας ανήρτησε σε ιστοσελίδα ψευδή αγγελία πώλησης μεταχειρισμένου κινητού τηλεφώνου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολίτη που επικοινώνησε μαζί του για αγορά. Ο δράστης έπεισε το θύμα να καταθέσει 350 ευρώ για τη συσκευή, ωστόσο όταν ο αγοραστής παρέλαβε το δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών, διαπίστωσε ότι περιείχε σπασμένο κινητό τηλέφωνο.

Τα στοιχεία του δράστη έχουν ταυτοποιηθεί και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απάτη, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου.