Αίγιο: Το ετήσιο μνημόσυνο για τον Δημήτρη Καλογερόπουλο- ΦΩΤΟ

Τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Ηταν όλοι εκεί, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, συνάδελφοι, άνθρωποι που τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σακελλαρόπουλος δήλωσε σχετικά:

Με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή σεβασμό τιμήσαμε σήμερα τη μνήμη του αείμνηστου Δημάρχου Δημήτρη Καλογερόπουλου — ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αληθινή αγάπη τον τόπο του.

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος υπήρξε πρόσωπο αναφοράς για την Αιγιάλεια· ένας αυτοδιοικητικός με όραμα, σταθερές αξίες και βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες.

Πίστευε στην αυτοδιοίκηση ως αποστολή, όχι ως αξίωμα· στη συνεργασία, στη μετριοπάθεια και στην ενότητα.

Με τον λόγο και το έργο του ενέπνευσε εμπιστοσύνη και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της πόλης κ της ευρύτερης περιοχής αλλά και στις καρδιές όσων είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του.

Η προσφορά του στον τόπο, η ανιδιοτελής του διάθεση για το κοινό καλό και η αγάπη του για το Αίγιο αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

Η μνήμη του μας υπενθυμίζει πως η αυτοδιοίκηση δεν είναι εξουσία, αλλά πράξη ψυχής· μια διαρκής δέσμευση για τον άνθρωπο και τον τόπο.

Εκφράζω, την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μου για έναν άνθρωπο που υπήρξε σύμβολο ήθους, αξιοπρέπειας και δημιουργίας.

Αιωνία του η μνήμη.

Η παρουσία και το παράδειγμά του θα παραμένουν πάντοτε φως στον δρόμο της ευθύνης και της προσφοράς.

Φωτογραφίες από Aigialeia tv