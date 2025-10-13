Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Έως το μεσημέρι αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μεταφέρθηκε την Κυριακή με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο καθώς ξεκίνησε να μην νιώθει καλά. Αν και τα συμπτώματα δεν τον ανησύχησαν, λόγω της ηλικίας του αλλά και της θέσης του, κρίθηκε απαραίτητη η γνωμάτευση από τους γιατρούς.

Σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», αισθάνεται πολύ καλύτερα ενώ οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ήταν αρκετά ενεργητικός και έτοιμος να ξεκινήσει να ευλογεί τους υπόλοιπους ασθενείς.

Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, μίλησε στην ίδια εκπομπή για τη νοσηλεία του Αρχιεπίσκοπου.