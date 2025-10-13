Χανιά: Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 15χρονη που βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη τα ξημερώματα

Σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων, νοσηλεύεται μια ανήλικη, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε άσχημη κατάσταση στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η 15χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, σε πάρκο των Χανίων, με εμφανή τραύματα και σε κατάσταση μέθης.

Μαζί ήταν και φίλοι της και η 15χρονη είπε στους αστυνομικούς πως έπεσε από τα σκαλοπάτια του πάρκου και χτύπησε.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 41χρονη μητέρα του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.