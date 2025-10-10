Το πρώτο υβρίδιο λύκου-σκύλου στην Ελλάδα - Τι σημαίνει αυτή η αποκάλυψη

Η ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα ενός ζώου-διασταύρωσης μεταξύ λύκου και σκύλου (υβριδίου), το οποίο βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη βιολόγο της οργάνωσης, Αιμιλία Ιωακειμείδου, αποτελεί την πρώτη γενετικά επιβεβαιωμένη περίπτωση τέτοιου υβριδίου στην ελληνική επικράτεια.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών ελέγχου σε 50 δείγματα από λύκους που ζουν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η γενετική ανάλυση του ζώου έδειξε ότι η σύνθεσή του είναι 45% λύκος και 55% σκύλος.

Παρά το γεγονός ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε χώρες της Ευρώπης, την Κεντρική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότερες από αυτές βασίζονταν σε εξωτερικά ορατά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, οι νέες γενετικές εξετάσεις φανερώνουν ότι τα υβρίδια αυτά είναι τελικά πολύ πιο σπάνια απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο πληθυσμός των λύκων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη, κυρίως λόγω της απαγόρευσης του κυνηγιού που επιβλήθηκε το 1983, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης της Βέρνης. Σήμερα, ο αριθμός των λύκων στην Ελλάδα υπολογίζεται στους 2.075, με τουλάχιστον τρεις αγέλες να έχουν μόνιμη παρουσία στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, κοντά στην Αθήνα.

Επιπλέον, οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες που αφορούν την καταγωγή των σκύλων υποδεικνύουν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας ενδεχομένως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξημέρωσή τους. Αν και η επικρατούσα θεωρία ήταν ότι οι λύκοι προσέγγιζαν τις ανθρώπινες κοινότητες για την εύρεση τροφής, νεότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι ίσως υιοθετούσαν μικρά λυκόπουλα και τα μεγάλωναν, μια πρακτική που οδήγησε στην εμφάνιση των εξημερωμένων σκύλων.