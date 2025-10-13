Πάτρα: Απεργία εκπαιδευτικών την Τρίτη- Συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν δυναμικά στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025, με συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Γεωργίου.

Όπως αναφέρεται, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν σειρά αιτημάτων που σχετίζονται με τις εργασιακές τους συνθήκες και τις οικονομικές απολαβές. Μεταξύ αυτών:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς 2% και ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να δώσουν μαζικά το «παρών» στην κινητοποίηση, τονίζοντας ότι «ο συλλογικός αγώνας είναι ο μόνος δρόμος για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη».