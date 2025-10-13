Πάτρα: Απεργία εκπαιδευτικών την Τρίτη- Συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας καλεί σε μαζική συμμετοχή
Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν δυναμικά στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025, με συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Γεωργίου.
Όπως αναφέρεται, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν σειρά αιτημάτων που σχετίζονται με τις εργασιακές τους συνθήκες και τις οικονομικές απολαβές. Μεταξύ αυτών:
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου
Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο
Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς 2% και ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο Δημόσιο
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους
Ο Σύλλογος καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να δώσουν μαζικά το «παρών» στην κινητοποίηση, τονίζοντας ότι «ο συλλογικός αγώνας είναι ο μόνος δρόμος για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr