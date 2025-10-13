Ιστορικό ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις: 240 ασθενείς απέκτησαν ξανά ζωή

Χρονιά – ορόσημο αναμένεται να είναι το 2025 για την Ελλάδα σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων.

Η χώρα μας έκανε ιστορικό άλμα στους συγκεκριμένους τομείς με αποτέλεσμα να δημιουργείται ελπίδα για εκατοντάδες συνανθρώπους μας.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ανακοίνωσε ότι, μέχρι στιγμής και εντός του 2025, 111 άνθρωποι προχώρησαν σε δωρεά οργάνων και χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς, ξεπερνώντας τις 238 μεταμοσχεύσεις του 2024. Κι ακόμη αυτή η χρονιά, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, του ΕΟΜ και της ΗΔΙΚΑ, για την ομαδική αποστολή ενημερωτικών email προς όλους τους πολίτες για να γίνουν δότες οργάνων, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Περισσότεροι από 7.000 πολίτες έχουν αποδεχθεί να γίνουν δότες οργάνων μόνο εντός του Οκτωβρίου, έναντι περίπου 2.000 που εγγράφονταν ετησίως τα προηγούμενα χρόνια.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική: είναι η απόδειξη μιας κοινωνικής ωρίμανσης και της αυξανόμενης συνειδητοποίησης ότι λίγα δευτερόλεπτα για να στείλουμε ένα απαντητικό email μπορούν να σώσουν ζωές.

Το μήνυμα αυτό έχει ήδη φτάσει, ήδη, σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες και θα συνεχιστεί έως ότου καλύψει τον συνολικό πληθυσμό της χώρας, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη εκστρατεία ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα, που έχει γίνει έως σήμερα.

Ελλάδα ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις το 2025

Στις 6 Οκτωβρίου -σύμφωνα με τον ΕΟΜ- ολοκληρώθηκε η λήψη οργάνων από τον 111ο δότη του έτους, φτάνοντας ήδη τον περσινό αριθμό που είχε επιτευχθεί μόλις στο τέλος του 2024.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθηγητής Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, δήλωσε πώς στην Ελλάδα βαδίζουμε πλέον σε νέες εποχές:

«Στη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα βαδίζουμε σε νέες εποχές. Οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις μέσα στα νοσοκομεία μας, αλλά μια νέα ελπιδοφόρα καθημερινότητα. Οι οικογένειες επιλέγουν όλο και συχνότερα να συναινέσουν στη δωρεά των οργάνων των δικών τους ανθρώπων, εμπιστευόμενες το Εθνικό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων. Είναι αδιαμφισβήτητο δείγμα μιας κοινωνίας που εξελίσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Η φετινή επίδοση δεν είναι απλώς αριθμός-ρεκόρ. Πίσω από κάθε δότη βρίσκεται μια οικογένεια που, μέσα στην απώλεια, επιλέγει τη ζωή για τους άλλους. Η δωρεά οργάνων στην Ελλάδα δεν είναι πια εξαίρεση, αλλά πράξη πολιτισμού και ανθρωπιάς, πρόσθεσε ο κ. Παπαθεοδωρίδης:

«Η ενίσχυση της κουλτούρας της δωρεάς οργάνων είναι συλλογική προσπάθεια. Κάθε πολίτης που λέει «ναι στη ζωή» γίνεται κρίκος μιας αλυσίδας ελπίδας που σώζει ζωές. Η δωρεά και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων στη χώρα μας αυξάνονται σταδιακά την τελευταία 5ετία και οι προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση συνεχίζονται».

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων στην Καλαμάτα

Την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Καλαμάτα φιλοξένησε την εναρκτήρια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων 2025, γιορτάζοντας στην Ελλάδα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και τα απτά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Με σύνθημα «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη ζωή», η εκδήλωση ανέδειξε τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της δωρεάς οργάνων, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επισήμανε πώς η δωρεά οργάνων είναι το ύψιστο δείγμα πολιτισμού και ανθρωπιάς: «Είναι μια πράξη που δεν γνωρίζει σύνορα, θρησκείες ή ιδεολογίες. Είναι η καθαρή έκφραση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πρόσθεσε πώς η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου, όμως ο δρόμος είναι μακρύς, όπως είπε: «Με συνεργασία, θεσμική στήριξη και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δωρεά οργάνων σε αυτονόητο κομμάτι της κοινωνικής μας συνείδησης. Ήδη, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, προχωρήσαμε στην αποστολή ενημερωτικών emails προς τους πολίτες, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη εγγραφεί πάνω από 7.000 νέοι δωρητές ιστών και οργάνων. Αυτό δείχνει πως, όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση, η κοινωνία ανταποκρίνεται με γενναιοδωρία και ευαισθησία».

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, πρόσθεσε πώς η δωρεά οργάνων δεν είναι μόνο ιατρική πράξη, αλλά «μια οργανωμένη διαδικασία πίστης στον άνθρωπο. Κάθε δότης είναι ένας ήρωας που χαρίζει ζωή μετά τη ζωή».