Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και όπλα

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, σε περιοχή του Μεσολογγίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

9,2 γραμμάρια κοκαΐνης

15,6 γραμμάρια κάνναβης

1.780 ευρώ

μεταλλική ταμπακιέρα με υπολείμματα κοκαΐνης

ζυγαριά ακριβείας

μεταλλικό τρίφτη

δύο μαχαίρια

σκούφο τύπου full face

Σε έρευνα στο σπίτι του στο Αιτωλικό, εντοπίστηκαν επιπλέον 6,7 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.