Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One

Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι θα προεδρεύσουν της ειρηνευτικής Συνόδου Κορυφής με τη συμμετοχή ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την ασφάλεια των 20 περίπου κορυφαίων ηγετών από όλο τον πλανήτη, η Αίγυπτος έχει ενεργοποιήσει 24ωρο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ «έχουμε αυξήσει την ετοιμότητα στο μέγιστο σε όλους τους τομείς της πόλης» δήλωσε ο κυβερνήτης του Νότιου Σινά, υποστράτηγος Χάλεντ Μουμπάρακ, καθώς το θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας έχει τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.

Επισκεπτόμενος νωρίτερα το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, συναντώντας προηγουμένως τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για να μεταβεί ακολούθως στην Αίγυπτο, όπου οι προετοιμασίες για την ιστορική συνάντηση είναι πυρετώδεις.

Ταξίδι αστραπή στην Αίγυπτο πραγματοποιεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο τουριστικό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, για την υπογραφή της ομώνυμης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“The war is over,” <br><br>President Trump declared earlier today aboard Air Force One, confirming the ceasefire between Israel and Hamas is expected to hold. Trump said nations across the Middle East are now unified behind a new peace deal, calling it a moment “that’s never happened… <a href="https://t.co/TcDDWxFE7T">pic.twitter.com/TcDDWxFE7T</a></p>— One America News (@OANN) <a href="https://twitter.com/OANN/status/1977555024248217740?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σημειωτέον ότι η «Συμφωνία του Σαρμ ελ-Σέιχ» αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, με την αιγυπτιακή προεδρία να επισημαίνει πως οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής είναι:

- ο τερματισμός των εχθροπραξιών,

- η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και

- το «άνοιγμα μιας νέας σελίδας» στην περιφερειακή ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, το τουριστικό θέρετρο που θα λάβει χώρα η Σύνοδος Κορυφής έχει καταστεί απόρθητο, καθώς οι Αιγυπτιακές Αρχές γνωστοποίησαν πως οι αστυνομικές και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αύξησαν τα επίπεδα ασφάλειας με σταθερά και κινητά σημεία ελέγχου στους δρόμους, αλλά και με πλήρη ενεργοποίηση των καμερών σε όλη την πόλη. Παράλληλα, ανεστάλησαν οι άδειες του ιατρικού προσωπικού και τα νοσοκομεία έχουν τεθεί σε καθεστώς επιφυλακής. Για προληπτικούς λόγους, σε ετοιμότητα παραμένουν χειρουργεία, ασθενοφόρα και εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες, ενώ έχουν αυξηθεί τα αποθέματα σε φάρμακα και προμήθειες.

«Ο πόλεμος τελείωσε, το καταλαβαίνετε;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή, πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος που αναχώρησε για να τον μεταφέρει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε». «Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Λίγη ώρα πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, ο μεγιστάνας χαρακτήρισε την επίσκεψή του στα δυο κράτη «πολύ ιδιαίτερη στιγμή». «Όλοι ανυπομονούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή», επέμεινε, με ομπρέλα στο χέρι κάτω από την ψιλή βροχή.

Κι άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι – ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν – επιβαίνουν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Ο κ. Τραμπ, τον οποίο επευφήμησε ζωηρά πλήθος προχθές Σάββατο στο Τελ Αβίβ, τόνισε ακόμη πως η συμφωνία για την πρώτη φάση της «ειρήνης στη Γάζα», που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, προκαλεί ικανοποίηση, τόσο στο Ισραήλ, όσο και σε μουσουλμανικές και αραβικές χώρες.

«Όλος ο κόσμος χειροκροτεί ταυτόχρονα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Γενικά, αν επικροτεί ο ένας, ο άλλος δεν το κάνει», σχολίασε ο μεγιστάνας. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που όλος ο κόσμος (...) είναι περιχαρής, είναι τιμή μας να συμμετάσχουμε», πρόσθεσε.

Η λίστα της Συνόδου

Την ίδια ώρα, η λίστα με τους ηγέτες, αρχηγούς κρατών και Πρωθυπουργούς, προσθέτει σε διεθνή νομιμοποίηση στη «Συμφωνία ου Σαρμ ελ-Σέιχ», ενώ στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχει και ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios. Όπως και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο για αυτό τον σκοπό.

Ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι θα μετέχουν στην Σύνοδο είναι: ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, ο Κιρ Στάρμερ Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Πέδρο Σάντσεθ, Πρωθυπουργός της Ισπανίας, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα συνοδεύσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναβάλλοντας για το λόγο αυτό την σημερινή του συνάντηση με τον τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Johann Wadephul.

Στο αντίποδα, απούσα θα είναι τόσο η Χαμάς, όσο και η κυβέρνηση του Ισραήλ, ενώ νευραλγικός περιγράφεται ο ρόλος του Κατάρ, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία ενός διαύλου αξιοπιστίας στις διαπραγματεύσεις.

Σε επίπεδο Βρυξελλών, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα αναμένεται να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, μεταβαίνοντας στην Αίγυπτο, όπου «θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελετή του Σχεδίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του χθες.

Σύμφωνα με το Politico, «το σχέδιο προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης και η ΕΕ είναι πλήρως δεσμευμένη να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες και να συμβάλει στην εφαρμογή του», ανέφερε ο Εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο επιδοκιμάζει την ειρηνευτική διαδικασία.