Πανεπιστήμιο Πατρών: Στα 1.000 πρώτα ιδρύματα της παγκόσμιας κατάταξης World University Rankings 2026

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων World University Rankings 2026 της Times Higher Education. Το Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras βρίσκεται μεταξύ των 1000 πρώτων ιδρυμάτων σε μια έκδοση που αξιολόγησε και κατέταξε 2192 ιδρύματα. Tο Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στις θέσεις 801-1000, με ιδιαίτερα αξιόλογες επιδόσεις στη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία (Industry) και στην ποιότητα της έρευνας (Research Quality).

Τα ελληνικά πανεπιστήμια που βρίσκονται στα 1000 πρώτα της λίστας κατάταξης είναι:

401–500 ΕΚΠΑ601–800 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο601–800 Πανεπιστήμιο Κρήτης801–1000 ΑΠΘ801–1000 ΕΜΠ801–1000 Πανεπιστήμιο Πατρών

Το σύστημα κατάταξης Times Higher Education World University Rankings επιχειρεί να συγκρίνει τα πανεπιστήμια στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας, της μεταφορά γνώσης και των διεθνών τους προοπτικών. Χρησιμοποιεί πέντε κατηγορίες δεικτών: [α] διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον), [β] έρευνα (ερευνητικό περιβάλλον), [γ] έρευνα (ποιότητα έρευνας), [δ] διεθνείς προοπτικές και [ε] διασύνδεση με τη βιομηχανία.

Για την έκδοση των αποτελεσμάτων, το σύστημα της THE αξιοποίησε τα δημογραφικά/στατιστικά δεδομένα του έτους 2023 και τα βιβλιομετρικά δεδομένα της πενταετίας 2020-2024 από τη βάση Scopus.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των εκδόσεων των κυριότερών συστημάτων εντός του 2025, όπως της Times Higher Education, QS, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), RUR, Webometrics, CTWS Leiden, κ.α., το Πανεπιστήμιο μας είναι ένα από τα λίγα ιδρύματα στη χώρα μας που εμφανίζεται σε όλα εντός των 1000 πρώτων ιδρυμάτων παγκόσμια.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους για αυτή την σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου μας.



