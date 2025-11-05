Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου για να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Λίγες ώρες μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η 25η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε δεκτή σήμερα Τετάρτη (5.11.2025) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε, λίγο μετά τις 10:00 την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης επέλεξε έλα λευκό κοστούμι και σκουρόχρωμο πουκάμισο για να συναντήσει, πρώτη φορά μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, τον πρωθυπουργό.