Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου για να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Με λευκό κοστούμι στο Μέγαρο Μαξίμου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ
Λίγες ώρες μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η 25η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε δεκτή σήμερα Τετάρτη (5.11.2025) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε, λίγο μετά τις 10:00 την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης επέλεξε έλα λευκό κοστούμι και σκουρόχρωμο πουκάμισο για να συναντήσει, πρώτη φορά μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, τον πρωθυπουργό.
Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί το απόγευμα στις 18.00 με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε προηγηθεί η συνάντηση γνωριμίας τους στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr