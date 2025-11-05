Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τρολάρει τη Βάσια Αναστασίου: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη»

Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου επέλεξε να απαντήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, στη δήλωση του στελέχους του κόμματος, Βάσια Αναστασίου, «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής τη θέση του οποίου «διεκδίκησε» με μακάβριο τρόπο η κυρία Αναστασίου, δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)» πρόσθεσε με νόημα ο κ. Χριστοδουλάκης.