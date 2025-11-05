Πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη – “Έφυγε” ο πατέρας του, Σπύρος, Αιγιώτης Ακτινολόγος

Δύσκολες στιγμές για τον Ευρωβουλευτή της ΝΙΚΗΣ Νίκο Αναδιώτη με αφορμή την απώλεια του πατέρα του Σπύρου ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή.

Η είδηση βυθίζει στο πένθος και όλη την τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας αφού ο Σπύρος Αναδιώτης, Ιατρός-Ακτινολόγος, υπήρξε ένα από τα πιο αξιόλογα και λαμπρά μέλη της, εξαίρετος επιστήμονας. Και πρωτίστως, προσιτός και αγαπητός σε όλους.

Η κηδεία του θα τελεστεί σημερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 3.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 3μμ.

Εκεί θα πουν το τελευταίο Αντίο, η σύζυγός του Κατερίνα, τα παιδιά του Γιώργος και Ειρήνη, Νίκος και Βασιλική, τα εγγόνια Σπύρος, Κωνσταντίνος Μάριος και Κατερίνα, τα αδέλφια του Στάθης, Θύμιος και Κυριακή Μαρούτσου.