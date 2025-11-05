Πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη – “Έφυγε” ο πατέρας του, Σπύρος, Αιγιώτης Ακτινολόγος

Η κηδεία του θα τελεστεί σημερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 3.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.
Δύσκολες στιγμές για τον Ευρωβουλευτή της ΝΙΚΗΣ Νίκο Αναδιώτη με αφορμή την απώλεια του πατέρα του Σπύρου ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή.
Η είδηση βυθίζει στο πένθος και όλη την τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας αφού ο Σπύρος Αναδιώτης, Ιατρός-Ακτινολόγος, υπήρξε ένα από τα πιο αξιόλογα και λαμπρά μέλη της, εξαίρετος επιστήμονας. Και πρωτίστως, προσιτός και αγαπητός σε όλους.
Η κηδεία του θα τελεστεί σημερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 3.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 3μμ.
Εκεί θα πουν το τελευταίο Αντίο, η σύζυγός του Κατερίνα, τα παιδιά του Γιώργος και Ειρήνη, Νίκος και Βασιλική, τα εγγόνια Σπύρος, Κωνσταντίνος Μάριος και Κατερίνα, τα αδέλφια του Στάθης, Θύμιος και Κυριακή Μαρούτσου.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
Σήμερα Τρίτη 4/11/2025 συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου, λόγω της θλιβερής είδησης του θανάτου του συναδέλφου Αναδιώτη Σπυρίδωνα, ακτινολόγου, και αποφάσισε ομόφωνα:
1. να εκφράσει συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντα
2. να παραστεί αντιπροσωπεία του ΔΣ στην νεκρώσιμο ακολουθία
3. να κατατεθεί στην μνήμη του, αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό στο ΕΚΑΜΕ-ΑμεΑ Αιγίου
4. να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr