«Είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα» είπε υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Αίσθηση προκάλεσε η ατάκα της Βάσιας Αναστασίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στα Παραπολιτικά. Στην ερώτηση αν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ η κα Αναστασίου είπε. “Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην ανατολική Αττική και θα ξαναείμαι υποψήφια πρώτα ο θεός. Είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.” Και συμπλήρωσε “Χαριτολογώντας το είπα”. Ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, που ήταν παρών στο πάνελ, σχολίασε αμήχανα: «Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται...». «Και είναι και φίλος» απάντησε η Βάσια Αναστασίου.

Η ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media:

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">?‍?‍ Φαντάζομαι τον δυστυχή που κατέχει την έδρα να φτύνει τον κόρφο του και να ψάχνει ξεματιάστρα. Όχι άλλους τόσο... αξιόλογους στην έρμη τη Βουλή! Δεν θα χωράνε πια.</p>— MarinaK (@AquaMarina712) <a href="https://twitter.com/AquaMarina712/status/1985403328520503413?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">Είναι ελπιδοφόρο πως έχει στόχο και ξέρει πως να τον κατακτήσει...‍</p>— Sokrates (@sokpap) <a href="https://twitter.com/sokpap/status/1985448741042884983?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>