«Είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα» είπε υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

«Φαντάζομαι τον δυστυχή που κατέχει την έδρα να φτύνει τον κόρφο του και να ψάχνει ξεματιάστρα» σχολίασε κάποιος
Αίσθηση προκάλεσε η ατάκα της Βάσιας Αναστασίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στα Παραπολιτικά. Στην ερώτηση αν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ η κα Αναστασίου είπε.
“Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην ανατολική Αττική και θα ξαναείμαι υποψήφια πρώτα ο θεός. Είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.”
Και συμπλήρωσε
“Χαριτολογώντας το είπα”.
Ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, που ήταν παρών στο πάνελ, σχολίασε αμήχανα: «Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται...». «Και είναι και φίλος» απάντησε η Βάσια Αναστασίου.
Η ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media:
