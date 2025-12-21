Άγγελος Τσιγκρής: «Να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη…»

Ο Αχαιός πολιτικός και εγκληματολόγος Άγγελος Τσιγκρής, στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα αναφέρει τα ακόλουθα:

«Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων με τους ανθρώπους που αγαπάμε, στα σπίτια μας.

Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποί μας στερούνται ακόμη και τα αυτονόητα: την υγεία, την τροφή, το σπίτι, την αγάπη, τη συντροφιά, την πατρίδα, την αγάπη, την ελευθερία.

Ας προσπαθήσουμε, από το περίσσευμα της ανθρωπιάς μας και της αγάπης μας, να σταθούμε δίπλα τους, όπως ο καθένας μας μπορεί.

Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!»