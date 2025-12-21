Σκάνδαλο Έπσταϊν: Νέες επικρίσεις για τον χειρισμό των εγγράφων από την κυβέρνηση Τραμπ

Οι επικρίσεις για τον τρόπο που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε την περίπλοκη υπόθεση του Έπσταϊν πληθαίνουν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο ότι επιχείρησε να «θάψει» την υπόθεση μέσω της μερικής δημοσιοποίησης λογοκριμένων εγγράφων από τις έρευνες και τις δικογραφίες.

«Ο στόχος αυτών των ενεργειών είναι να αποκρυφτούν στοιχεία που, για διάφορους λόγους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί να γίνουν δημόσια γνωστά — είτε αφορά τον ίδιο, είτε άλλα μέλη της οικογένειάς του, φίλους του, τον Τζέφρι Έπσταϊν ή τον ευρύτερο κύκλο γνωριμιών του από την τελευταία δεκαετία», δήλωσε στο CNN ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν.

Με σημαντική καθυστέρηση, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την Παρασκευή να δημοσιοποιεί χιλιάδες φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα που σχετίζονται με τον πάμπλουτο επιχειρηματία, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και συνδεόταν με προσωπικότητες υψηλού κύρους, όπως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Ωστόσο, ο πλήρης φάκελος δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, ενώ πολλά έγγραφα έχουν λογοκριθεί — μεταξύ αυτών και ένα 119 σελίδων, από το οποίο αφαιρέθηκε όλο το περιεχόμενο. Περίπου δέκα φωτογραφίες αποσύρθηκαν το Σάββατο, γεγονός που προκάλεσε νέες επικρίσεις τόσο από βουλευτές όσο και από θύματα του Έπσταϊν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι συνεχίζει την ανάλυση και εκκαθάριση των εγγράφων «με βάση τις νέες πληροφορίες που λαμβάνονται».

«Τα θύματα αυτής της υπόθεσης δικαιούνται πλήρη διαφάνεια», τόνισε ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προσθέτοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρξαν παραλείψεις από την κυβέρνηση.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση περισσότερων από 1.000 γυναικών, πολλές εκ των οποίων ήταν ανήλικες. Πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν δικαστεί για τα αδικήματα αυτά.

Η υπόθεση επηρέασε πολλούς διασημότητες, Αμερικανούς και ξένους, που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν. Ανάμεσά τους και ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄, κατηγορούμενος από γυναίκα για σεξουαλική εκμετάλλευση όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, αλλά του αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι.

Ο θάνατος του Έπσταϊν αποδόθηκε σε αυτοκτονία από τις αρχές, κάτι που πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μην εμπλέξει σημαντικά πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει επηρεάσει και την προεδρία του Τραμπ, ο οποίος αρχικά φαινόταν υπέρ της δημοσιοποίησης του φακέλου αλλά αργότερα διστακτικά αρνήθηκε. Τελικά, η πίεση του Κογκρέσου, όπου ο νόμος για τη διαφάνεια είχε εγκριθεί ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους, τον ανάγκασε να υποχωρήσει.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν και διέκοψε κάθε επαφή μαζί του πριν απαγγελθούν κατηγορίες. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η δημοσιοποίηση των εγγράφων, δεν έχει κάνει σχόλιο, παρά το γεγονός ότι κάποια τον αφορούν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε τη διαδικασία, με τον υφυπουργό Τοντ Μπλανς να δηλώνει στο NBC ότι η κυβέρνηση «δεν λογοκρίνει πληροφορίες που αφορούν τον πρόεδρο Τραμπ».

Μία από τις εικόνες που αφαιρέθηκαν έδειχνε διάφορα αντικείμενα σε ένα έιπλο και έναν καθρέφτη, με τον Τραμπ να εμφανίζεται σε μία από αυτές. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ τόνισε ότι η αφαίρεση δεν έγινε για να προστατευθεί ο πρόεδρος, αλλά λόγω ανησυχιών για άλλες γυναίκες που απεικονίζονταν στη φωτογραφία.