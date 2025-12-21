Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23-12-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Δευτέρα 22 -12-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΡΓΥΡΗ χήρα ΧΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Δευτέρα 22-12-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Γιοβάνκα και Παναγιώτης Δημακόπουλος, Νικόλαος Παπαθανασίου.
Τα εγγόνια της: Χρήστος, Εύη, Νάσια
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
{ΕΤΩΝ 68}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡ. ΑΛΚ. ΜΑΡΟΥΛΗ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΛΗ ΤΣΕΛΗ
ΕΤΩΝ 102
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ B ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΛΗ, ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΣΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΟΒΑΝΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΗ, ΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 46
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΖΙΝΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΠΕΤΤΑ
(ΕΤΩΝ 55)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2025 & ΩΡΑ 2:00Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ)
(Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΡΑΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΗΛ. ΠΕΤΤΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕΤΤΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΤΑΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΝΤΡΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΛΥΣ. ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ, ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.-
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΑΦΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΜΠΡΟΥΜΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΤΡΙΑΝΤΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΑΓΊΟΥ ΜΉΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΤΣΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΕΛΈΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΆΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΗΡΑ, ΕΛΕΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΊΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΟΥΖΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
--------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡ. ΒΡΕΤΤΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τρίτη 23 -12-2025 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr