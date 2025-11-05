Ζόραν Μαμντάνι: Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Η νίκη του αλλάζει τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ
Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα σταματήσει την χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη, δεν φάνηκε να πείθουν τον λαό. Οι πολίτες ψήφισαν εν τέλει για δήμαρχο τον Δημοκρατικό Ζόραν Μαμντάνι ο οποίος έγινε και ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.
Οι χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέου δημάρχου στη Νέα Υόρκη αναμφίβολα συγκέντρωσαν μεγάλη προσοχή. Ο Ζοράν Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος ήταν αποφασισμένος να νικήσει τους Ρεπουμπλικανούς. Πολλοί τον είχαν χαρακτηρίσει ως το «μαύρο πρόβατο» του Ντόναλντ Τραμπ. Το ενδεχόμενο να βγει εν τέλει νικητής προκαλούσε πονοκέφαλο στον Αμερικανό πρόεδρο. Τώρα, ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Το πώς αυτοί οι 2 άνθρωποι θα παράξουν έργο για το κοινό καλό των πολιτών της Νέας Υόρκης, παραμένει άγνωστο.
REUTERS/Shannon Stapleton
«Οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίσει τον Ζόραν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος», είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, κατηγορώντας τον Ζοράν Μαμντάνι πως «μισεί τους εβραίους».
Ο 34χρονος εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, εξασφαλίζοντας (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα) λίγο πάνω από το 50,4% των ψήφων και σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για την πολιτική σκηνή της πόλης καθώς πέρα από πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος Νοτιοασιάτης, έγινε και ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο αιρετός που εκπροσωπούσε τη συνοικία Κουίνς στο τοπικό κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης δεχόταν επιθέσεις για την έντονη αντίθεσή του στην πολιτική της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Παρέμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του, ενώ ταυτόχρονα εξέφραζε την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα της μεγαλούπολης.
Ο Ζόραν Μαμντάνι ποτέ δεν έπαψε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και μετά την αποχώρηση από την κούρσα του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς, που τάχθηκε υπέρ του Άντριου Κουόμο.
Ποια η ατζέντα του «μαύρου πρόβατου» του Ντόναλντ Τραμπ
Γεννημένος στην Ουγκάντα, παιδί οικογένειας διανοουμένων ινδικής καταγωγής, μετανάστης στις ΗΠΑ στα 7 του χρόνια, Αμερικανός υπήκοος από το 2018, ο νεαρός πολιτικός, μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), έβαλε στο επίκεντρο της εκστρατείας του το μεγάλο κόστος ζωής στη μεγαλούπολη.
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί ασταμάτητα πως είναι «κομμουνιστής», οι προτάσεις του – έλεγχος των τιμών των ενοικίων, ελεύθερη μετακίνηση με λεωφορεία, δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί – στη σοσιαλδημοκρατία παραπέμπουν μάλλον.
Εξαιρετικά δημοφιλής στις νεαρές ηλικίες, ο Ζόραν Μαμντάνι προσέλκυσε πολλούς που είχαν απομακρυνθεί από την αμερικανική πολιτική, «ψηφοφόρους αηδιασμένους με το status quo, που αναζητούσαν νέες προσωπικότητες», σχολίασε ο πολιτολόγος Κώστας Παναγόπουλος.
Η εκλογή του αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια δημόσια διάθεση που δίνει προτεραιότητα στο κόστος ζωής, στην έλλειψη στέγης και στην ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης στην πολιτική σκηνή της πόλης.
Ο Ζόραν Μαμντάνι βασίστηκε σε μια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανακούφισης, δεσμευόμενος για πάγωμα ενοικίων σε κατοικίες με καθεστώς ελέγχου, διεύρυνση προγραμμάτων προσιτής κατοικίας, δωρεάν μετακίνηση με δημοτικά λεωφορεία και αύξηση της φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων.
Αναλυτές σημειώνουν ότι η άνοδος του Μαμντάνι ενδέχεται να ενισχύσει αντίστοιχα κινήματα σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις των ΗΠΑ και να εμπνεύσει αντίστοιχες καμπάνιες.
Η ταυτότητα του Μαμντάνι, ως πρώτου μουσουλμάνου και Νοτιοασιάτη δημάρχου της Νέας Υόρκης, έχει ιδιαίτερο συμβολικό και πολιτικό βάρος σε μια μητρόπολη που χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητά της.
«Οδεύουμε να γράψουμε ιστορία (…) να απευθύνουμε αποχαιρετισμό στην πολιτική του χθες», είπε ο Δημοκρατικός υποψήφιος σε δημοσιογράφους λίγη ώρα αφού ψήφισε στην Αστόρια, οχυρό του, στο Κουίνς.
«Αν γίνει δήμαρχος ο Ζόραν Μαμντάνι, ο Ντόναλντ Τραμπ θα τον κάνει μια μπουκιά», προεξόφλησε ο Άντριου Κουόμο ο οποίος βάσισε όλη την προεκλογική του εκστρατεία στην απειρία του αντιπάλου του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, τον έβαλε αρκετές φορές στο στόχαστρό του, λέγοντας πως αν εν τέλει εκλεγεί, τότε θα σηκώσει «τείχη» για την καταβολή διαφόρων ομοσπονδιακών χρηματοδοτήσεων στη Νέα Υόρκη.
Τεταμένο το κλίμα και εντός της παράταξής του. Διάφορες μορφές, με πιο εμβληματική αυτή του επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, δεν τον υποστήριξαν δημόσια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr