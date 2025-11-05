Ζόραν Μαμντάνι: Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Η νίκη του αλλάζει τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα σταματήσει την χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη, δεν φάνηκε να πείθουν τον λαό. Οι πολίτες ψήφισαν εν τέλει για δήμαρχο τον Δημοκρατικό Ζόραν Μαμντάνι ο οποίος έγινε και ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ. Οι χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέου δημάρχου στη Νέα Υόρκη αναμφίβολα συγκέντρωσαν μεγάλη προσοχή. Ο Ζοράν Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος ήταν αποφασισμένος να νικήσει τους Ρεπουμπλικανούς. Πολλοί τον είχαν χαρακτηρίσει ως το «μαύρο πρόβατο» του Ντόναλντ Τραμπ. Το ενδεχόμενο να βγει εν τέλει νικητής προκαλούσε πονοκέφαλο στον Αμερικανό πρόεδρο. Τώρα, ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Το πώς αυτοί οι 2 άνθρωποι θα παράξουν έργο για το κοινό καλό των πολιτών της Νέας Υόρκης, παραμένει άγνωστο.

REUTERS/Shannon Stapleton

«Οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίσει τον Ζόραν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος», είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, κατηγορώντας τον Ζοράν Μαμντάνι πως «μισεί τους εβραίους». Ο 34χρονος εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, εξασφαλίζοντας (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα) λίγο πάνω από το 50,4% των ψήφων και σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για την πολιτική σκηνή της πόλης καθώς πέρα από πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος Νοτιοασιάτης, έγινε και ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο αιρετός που εκπροσωπούσε τη συνοικία Κουίνς στο τοπικό κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης δεχόταν επιθέσεις για την έντονη αντίθεσή του στην πολιτική της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Παρέμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του, ενώ ταυτόχρονα εξέφραζε την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα της μεγαλούπολης. Ο Ζόραν Μαμντάνι ποτέ δεν έπαψε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και μετά την αποχώρηση από την κούρσα του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς, που τάχθηκε υπέρ του Άντριου Κουόμο.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FReuters%2Fvideos%2F1144889740647162%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>