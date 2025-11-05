Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Σήμερα η συνάντηση της με τον πρωθυπουργό

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ θα βρεθεί και το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού θα συνοδεύσει τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών
Η νέα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε χθες τα διαπιστευτήριά της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μετά την επίδοση, η κ. Γκιλφόιλ δήλωσε: «Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα».
Πρόσθεσε ακόμη ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο» και ότι «θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων».
Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενόψει της 6ης Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), η οποία θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο στο Ζάππειο, με τη συνδιοργάνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και του Παγκόσμιου Κέντρου Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου.
Η φετινή διοργάνωση της 6ης Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο, καθώς μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται οι Υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ. Η συμμετοχή τους αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας και στη θέση της στον ευρύτερο «διάδρομο του LNG» στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς και κατά την ακρόαση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, πριν από την τοποθέτησή της στη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η κ. Γκιλφόιλ αναμένεται να έχει σήμερα δύο συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρωί θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το απόγευμα θα επιστρέψει για να συνοδεύσει τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, κατά την επίσκεψή του στην έδρα της ελληνικής κυβέρνησης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr