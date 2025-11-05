Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Σήμερα η συνάντηση της με τον πρωθυπουργό

Η νέα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε χθες τα διαπιστευτήριά της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά την επίδοση, η κ. Γκιλφόιλ δήλωσε: «Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο» και ότι «θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενόψει της 6ης Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), η οποία θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο στο Ζάππειο, με τη συνδιοργάνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και του Παγκόσμιου Κέντρου Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου.