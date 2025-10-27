Ζούσαν στην ίδια πόλη αλλά δεν ήξεραν: Αδέρφια έσμιξαν ξανά μετά από 60 χρόνια!

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία έχει συνεπάρει την τοπική κοινωνία της Καν στη Γαλλία.

Δύο αδέλφια, που είχαν χωριστεί σχεδόν έξι δεκαετίες, αντάμωσαν ξανά χάρη σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Ouest-France.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο η εφημερίδα είχε αφηγηθεί την ιστορία του 59χρονου Φρεντερίκ Σελό, ο οποίος μόλις είχε μάθει ότι είχε έναν μικρότερο αδελφό, ονόματι Ζαν-Μαρκ, που είχε δοθεί για υιοθεσία κάπου στη Νορμανδία. Λίγο μετά τη δημοσίευση, το ρεπορτάζ βοήθησε τους δύο άνδρες να βρουν ο ένας τον άλλον, ανακαλύπτοντας μάλιστα πως ζούσαν σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων, στην ίδια πόλη.

Πώς τελικά κατάφεραν να βρει ο ένας τον άλλον

Η αναζήτηση ξεκίνησε όταν ο Φρεντερίκ, μεγαλωμένος ως μοναχοπαίδι, ανακάλυψε τυχαία το 2022 ένα οικογενειακό βιβλίο που αποκάλυπτε ότι είχε έναν αδελφό, γεννημένο δύο χρόνια μετά από εκείνον, το 1968. Ο Ζαν-Μαρκ είχε περάσει τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του σε παραμάνα και στη συνέχεια δόθηκε για υιοθεσία μέσω της κρατικής υπηρεσίας πρόνοιας.

Παρότι οι αρμόδιες Αρχές δεν του επέτρεψαν πρόσβαση στον φάκελο υιοθεσίας, η δημοσίευση της ιστορίας προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ. Τελικά, μια ερασιτέχνις γενεαλόγος, η Ανί Ρονσέν, έδωσε το καθοριστικό στοιχείο: ένα όνομα και μια διεύθυνση.