Αμερικάνικα Βραβεία Μόδας: Αποθέωση του Alaia και όχι στις συμβατικές τουαλέτες από Ριάνα- Τεγιάνα

Μπακοπούλου Άντυ
Απονεμήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης τα καθιερωμένα CFDA , δείτε στιγμιότυπα

Η πρώτη red carpet εμφάνιση της super star Ριάνα ήταν η μεγάλη είδηση στην τελετή απονομής των CFDA, δηλαδή των Αμερικάνικων Βραβείων Μόδας.

H 37χρονη ντίβα της μουσικής και του style, επέλεξε ένα casual black & white look (καμπαρντίνα και παντελόνι Alaia) υπερασπίζοντας τη φήμη της ως trendsetter. Με συνοδό τον A$AP Rocky- που  αποκάλεσε σύζυγό της πυροδοτώντας τα κους κους περί γάμου- ήταν η απόλυτη βασίλισσα της εκδήλωσης.

Το ντύσιμο με συμβατική χολιγουντιανή τουαλέτα αψήφησε και η super hot καλλιτέχνιδα Τεγιάνα Τέιλορ (ηθοποιός, performer, χορογράφος κ.α.) με ασπρόμαυρο σύνολο του avant  garde σχεδιαστή Thom Browne. Με trench coat παρευρέθηκε και η Ναόμι Κάμπελ. 

Ριάνα με Alaia- A$AP Rocky με Chanel

Tεγιάνα Τέιλορ με Thom Browne

Στο stage του Μουσείου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης αναδείχθηκε κορυφαίος  διεθνής designer o Βέλγος Πίτερ Μιλίερ- Pieter Mieler, o oποίος ξαναζωντάνεψε τον οίκο Alaia. O A$AP Rocky-ανακηρύχθηκε Fashion Icon και η Ντονατέλα Βερσάτσε κέρδισε τη διάκριση Positive Change Award.

Επιπλέον, στις κατηγορίες των Αμερικανών δημιουργών επικράτησαν ο ζωντανός θρύλος Ralph Lauren στην ένδυση, οι αδελφές Ashley Olsen και Mary-Kate Olsen της The Row στα αξεσουάρ και η Ashlynn Park for Ashlyn στο google shopping.  

Aνάμεσα στους 70 celebrities που παρέστησαν ήταν πολλά ονόματα του θεάματος με μαύρο, λευκό, μεταλιζέ να επικρατούν στις επιλογές τους.

Naόμι Κάμπελ με Alaia

Ναόμι Γουότς με Simkhai

Λόρα Χαριέρ με Diotima

Nτοβ Κάμερον με Carolina Herrera

Σε άσπρο- μαύρο και η Αννα Γουίντουρ

