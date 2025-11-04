Αμερικάνικα Βραβεία Μόδας: Αποθέωση του Alaia και όχι στις συμβατικές τουαλέτες από Ριάνα- Τεγιάνα

Η πρώτη red carpet εμφάνιση της super star Ριάνα ήταν η μεγάλη είδηση στην τελετή απονομής των CFDA, δηλαδή των Αμερικάνικων Βραβείων Μόδας.

H 37χρονη ντίβα της μουσικής και του style, επέλεξε ένα casual black & white look (καμπαρντίνα και παντελόνι Alaia) υπερασπίζοντας τη φήμη της ως trendsetter. Με συνοδό τον A$AP Rocky- που αποκάλεσε σύζυγό της πυροδοτώντας τα κους κους περί γάμου- ήταν η απόλυτη βασίλισσα της εκδήλωσης.

Το ντύσιμο με συμβατική χολιγουντιανή τουαλέτα αψήφησε και η super hot καλλιτέχνιδα Τεγιάνα Τέιλορ (ηθοποιός, performer, χορογράφος κ.α.) με ασπρόμαυρο σύνολο του avant garde σχεδιαστή Thom Browne. Με trench coat παρευρέθηκε και η Ναόμι Κάμπελ.