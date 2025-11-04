Αμερικάνικα Βραβεία Μόδας: Αποθέωση του Alaia και όχι στις συμβατικές τουαλέτες από Ριάνα- Τεγιάνα

Απονεμήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης τα καθιερωμένα CFDA , δείτε στιγμιότυπα
Η πρώτη red carpet εμφάνιση της super star Ριάνα ήταν η μεγάλη είδηση στην τελετή απονομής των CFDA, δηλαδή των Αμερικάνικων Βραβείων Μόδας.
H 37χρονη ντίβα της μουσικής και του style, επέλεξε ένα casual black & white look (καμπαρντίνα και παντελόνι Alaia) υπερασπίζοντας τη φήμη της ως trendsetter. Με συνοδό τον A$AP Rocky- που αποκάλεσε σύζυγό της πυροδοτώντας τα κους κους περί γάμου- ήταν η απόλυτη βασίλισσα της εκδήλωσης.
Το ντύσιμο με συμβατική χολιγουντιανή τουαλέτα αψήφησε και η super hot καλλιτέχνιδα Τεγιάνα Τέιλορ (ηθοποιός, performer, χορογράφος κ.α.) με ασπρόμαυρο σύνολο του avant garde σχεδιαστή Thom Browne. Με trench coat παρευρέθηκε και η Ναόμι Κάμπελ.
Ριάνα με Alaia- A$AP Rocky με Chanel
Tεγιάνα Τέιλορ με Thom Browne
Στο stage του Μουσείου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης αναδείχθηκε κορυφαίος διεθνής designer o Βέλγος Πίτερ Μιλίερ- Pieter Mieler, o oποίος ξαναζωντάνεψε τον οίκο Alaia. O A$AP Rocky-ανακηρύχθηκε Fashion Icon και η Ντονατέλα Βερσάτσε κέρδισε τη διάκριση Positive Change Award.
Επιπλέον, στις κατηγορίες των Αμερικανών δημιουργών επικράτησαν ο ζωντανός θρύλος Ralph Lauren στην ένδυση, οι αδελφές Ashley Olsen και Mary-Kate Olsen της The Row στα αξεσουάρ και η Ashlynn Park for Ashlyn στο google shopping.
Aνάμεσα στους 70 celebrities που παρέστησαν ήταν πολλά ονόματα του θεάματος με μαύρο, λευκό, μεταλιζέ να επικρατούν στις επιλογές τους.
Naόμι Κάμπελ με Alaia
Ναόμι Γουότς με Simkhai
Λόρα Χαριέρ με Diotima
Nτοβ Κάμερον με Carolina Herrera
Σε άσπρο- μαύρο και η Αννα Γουίντουρ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr