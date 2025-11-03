Με Καραμπέτη- Κουρή: Mετά από West End και Broadway, ένας «άλλος» Οιδίποδας στη Στέγη

Από 20/11 μέχρι 28/12 η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα καλωσορίζει τον διεθνούς φήμης Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Υπογράφει μια διασκευή του Οιδίποδα, όπου ο μυθικός ήρωας είναι πολιτικός ηγέτης σε οικογενειακό θρίλερ!

Με τους περιζήτητους ηθοποιούς Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Νίκο Κουρή στους βασικούς ρόλους «ξαναδιαβάζεται» η σοφόκλεια τραγωδία. Μάλιστα, το έργο πέτυχε συνεχείς sold-out παραστάσεις στο West End του Λονδίνου, παράλληλα σχεδόν με το Broadway στη Νέα Υόρκη.

Καταρχήν είναι σημαντικό πως η Στέγη μας συστήνει έναν ακόμα σημαντικό ξένο δημιουργό. Θεωρείται το νέο μεγάλο όνομα στο θέατρο, μόλις στα 38 του χρόνια. Προσεγγίζει τον Οιδίποδα μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου.