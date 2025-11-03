Με Καραμπέτη- Κουρή: Mετά από West End και Broadway, ένας «άλλος» Οιδίποδας στη Στέγη

Καλούμαστε να γνωρίσουμε τον πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη και συγγραφέα Ρόμπερτ Αικ
Από 20/11 μέχρι 28/12 η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα καλωσορίζει τον διεθνούς φήμης Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Υπογράφει μια διασκευή του Οιδίποδα, όπου ο μυθικός ήρωας είναι πολιτικός ηγέτης σε οικογενειακό θρίλερ!
Με τους περιζήτητους ηθοποιούς Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Νίκο Κουρή στους βασικούς ρόλους «ξαναδιαβάζεται» η σοφόκλεια τραγωδία. Μάλιστα, το έργο πέτυχε συνεχείς sold-out παραστάσεις στο West End του Λονδίνου, παράλληλα σχεδόν με το Broadway στη Νέα Υόρκη.
Καταρχήν είναι σημαντικό πως η Στέγη μας συστήνει έναν ακόμα σημαντικό ξένο δημιουργό. Θεωρείται το νέο μεγάλο όνομα στο θέατρο, μόλις στα 38 του χρόνια. Προσεγγίζει τον Οιδίποδα μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου.
Είναι το φαβορί της εκλογικής κούρσας καθώς οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Τι συμβαίνει όμως όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στέγης αναμένονται «δυνατές ερμηνείες, ανατροπές, μυστικά και συγκρούσεις που κόβουν την ανάσα».
Πλάι στους Κουρή- Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, εμφανίζονται ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος ως Κρέοντας και η Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα νέο πρόσωπο που εισάγει ο Άικ) Ο θίασος απαρτίζεται ακόμα από τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργο Ζιάκα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου. Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από τον Νίκο Χατζόπουλο και συνεργάτης σκηνοθέτης για την ελληνική εκδοχή είναι ο Πρόδρομος Τσινικόρης.
*Ο Αικ (Icke) κατέχει δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη της εφημερίδας «Evening Standard» (τα πιο περίβλεπτα θεατρικά βραβεία της Βρετανίας), δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη του Κύκλου Κριτικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Critics’ Circle), το βραβείο Kurt Hübner για την πρώτη του παραγωγή στη Γερμανία. Επίσης δύο βραβεία Olivier, το ένα Καλύτερου Σκηνοθέτη, με το οποίο έγινε ο νεότερος νικητής του συγκεκριμένου βραβείου. Είναι μέλος της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας (Royal Society of Literature).
Φωτο © Yiorgos Kaplanidis.
LACMA Art+Film Gala: Οι stars τυλίχθηκαν με παγιέτες και δαντέλες Gucci
Ράνια της Ιορδανίας: Μάγεψε τα φλας με κόκκινο ντραπέ στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο
Η Τζένιφερ Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση με τον νέο σύντροφό της
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr