LACMA Art+Film Gala: Οι stars τυλίχθηκαν με παγιέτες και δαντέλες Gucci

Με πρωτεργάτη τον super star Λεονάρντο ντι Κάπριο και χορηγό τον οίκο Gucci πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο LACMA Art+Film Gala. Το λαμπερό αυτό event συνδέεει το σινεμά με τη σύγχρονη τέχνη, οπότε οι διασημότητες πόζαραν έξω από το Los Angeles County Museum of Art, στην iconic εγκατάσταση με τις φωτισμένες κολώνες «Urban Light» του Chris Burden.

Όπως θα δείτε παγιέτες και δαντέλες ήταν οι πρώτες επιλογές των stars, η πλειοψηφία των οποίων είχε υπογραφή Demna Gvasalia for Gucci. Η Σίντι Κρόφορντ με την καλλονή κόρη της Κάια Γκέρμπερ κέρδισαν τα περισσότερα φλας με «γοργονέ» χολιγουντιανές τουαλέτες που άστραφταν. Εναλλακτική πρόταση τα κεντημένα λουλούδια πάνω σε μαύρη διαφάνεια της Ντέμι Μουρ.