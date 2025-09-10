Beverly Hills: Ο Χρήστος Βασιλόπουλος δίπλα στη Jennifer Lopez σε πολυτελές εστιατόριο

Ο Έλληνας ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος βρέθηκε στο πλευρό της Τζένιφερ Λόπεζ σε βραδινή της έξοδο στο Beverly Hills, προκαλώντας αίσθηση με την εμφάνισή του δίπλα στη διάσημη Λατίνα σταρ.

Τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έχουν γίνει viral, με τους θαυμαστές και των δύο να αναρωτιούνται για το παρασκήνιο της συνάντησης.

Το δείπνο που τράβηξε τα βλέμματα

Η συνάντηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου, σε πολυτελές εστιατόριο στο Beverly Hills. Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον Χρήστο Βασιλόπουλο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, να βρίσκεται δίπλα στη Lopez κατά την είσοδο και την παραμονή της στον χώρο.