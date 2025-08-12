Mετά τα… 120 sold out, θα επαναληφθεί στην θεατρική Αθήνα το «Festen»

Πιο συγκεκριμένα, ενώ σε ένα κάλεσμα φαμίλιας, οι συγγενείς γιορτάζουν τα 60α γενέθλια του πατέρα, ο μεγαλύτερος γιος, ο Κρίστιαν, αποκαλύπτει το μυστικό που κρύβει από την παιδική του ηλικία και που πιθανότατα υπήρξε και ο λόγος αυτοκτονίας της δίδυμης αδελφής του.

Όπως ανακοινώθηκε, θα επαναληφθεί στο σκηνή του «Αλμα» από φθινόπωρο, επιχειρώντας να σπάσει τα όρια της σκηνής, αλλά και τα όρια μεταξύ θεατή και ηθοποιού. Αλλωστε έχει ήδη προσελκύσει 30.000 θεατές και πετύχει 120 sold-out παραστάσεις.

Mε αφορμή την παλιότερη, σοκαριστική ταινία «Festen» του Δανού Τόμας Βίντερμπεργκ, το έργο παίχθηκε ως διασκευή την περασμένη σαιζόν στην θεατρική Αθήνα και έκανε πάταγο. Ο τίτλος σημαίνει «Γιορτή» και εξελίσσεται ως μια συγκλονιστική εξομολόγηση οικογενειακού τραύματος.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος υπογράφει δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία. Όπως σημειώνει:

«Το 1998, έναν χρόνο μετά την ενηλικίωσή μου, είδα στον κινηματογράφο το “Festen”. Την πρώτη ουσιαστική και καθοριστική ταινία του καλλιτεχνικού κινήματος “Dogma” σε σκηνοθεσία του Τόμας Βίντεμπεργκ. Σοκαρισμένος παρακολούθησα την καινούρια αυτή αφήγηση καθώς ο σκηνοθέτης, με τον τρόπο που επέλεξε να κινηματογραφήσει, θέλησε να μας εμπλέξει τόσο πολύ στην ιστορία ώστε να μη νιώθουμε πως παρακολουθούμε μία ταινία, αλλά τα σχεδόν αμοντάριστα ντοκουμέντα μιας πραγματικής οικογενειακής ιστορίας. Ό,τι πιο κοντινό στο να ήμασταν αληθινά παρόντες στην γιορτή. Ένιωσα άβολα. Με τάραξε. Και το θέμα και ο καινούριος τρόπος»

Και συνεχίζει: «Όλοι μαζί ζούμε την ιστορία απ’ την αρχή μέχρι το τέλος. Μία παράσταση με καλεσμένους στην γιορτή και όχι με θεατές. Μία παράσταση που μας κάνει τους μάρτυρες που χρειάζεται ο Κρίστιαν. Που χωρίς την δική μας μαρτυρία δεν έχει νόημα να ειπωθεί η ιστορία. Το μόνο που θα χρειαστεί να αποφασίσει ο καλεσμένος μας πριν έρθει στην γιορτή, είναι αν θα αποτελέσει μέλος της οικογένειας ή στενός φίλος και θα καθίσει μαζί της στο τραπέζι, αν θα καθίσει δίπλα ή αν θα πάρει μέρος στη γιορτή από κάποια απόσταση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι έτοιμος να εμπλακεί προσωπικά».

*Από 10/10 στο θέατρο Αλμα Αγ. Κωνσταντίνου και Ακομινάτου 15-17, Αθήνα. Η προπώληση ξεκίνησε.

Ειδήσεις Τώρα

Εμβόλιο κατά του καρκίνου του δέρματος: Θετικά τα αποτελέσματά του

Μπρουκ Σιλντς, Νέα Υόρκη: Υιοθέτησε πρώτη τη δαντέλα του φθινοπώρου με ετικέτα Zimmermann

Ηγετική στροφή της ΕΡΤ στις σειρές με… σημαία τη «Μεγάλη Χίμαιρα»