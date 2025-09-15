Όουεν Κούπερ: Ο 15χρονος είναι ο νεότερος νικητής βραβείου Emmy για τον ρόλο του στο «Adolescence»

Ιστορία έγραψε ο 15χρονος Βρετανός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, που κατέκτησε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά στα βραβεία Emmy για την ερμηνεία του στη δραματική σειρά « Adolescence», καθώς είναι ο νεότερος άντρας που έχει τιμηθεί με αυτή τη διάκριση.

Ο Κούπερ απέσπασε το βραβείο για τον ρόλο του ως μαθητής που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός συμμαθητή του. Η τετράωρη μίνι σειρά «Adolescence» δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή τη διάκριση, καθώς κέρδισε ακόμη το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, αλλά και βραβεία για τη σκηνοθεσία, το σενάριο και για τις ερμηνείες των Στίβεν Γκράχαμ και Έριν Ντόχερτι.

Στην ομιλία του κατά την απονομή, ο Κούπερ δήλωσε: «Το να στέκομαι εδώ είναι απλά, ουάου, τόσο σουρεαλιστικό. Όταν ξεκίνησα τα μαθήματα υποκριτικής πριν από λίγα χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσω μάλλον εδώ».