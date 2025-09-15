Όουεν Κούπερ: Ο 15χρονος είναι ο νεότερος νικητής βραβείου Emmy για τον ρόλο του στο «Adolescence»

Ο Βρετανός ηθοποιός που κατέκτησε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά, έγραψε ιστορία με τη διάκρισή του
Ιστορία έγραψε ο 15χρονος Βρετανός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, που κατέκτησε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά στα βραβεία Emmy για την ερμηνεία του στη δραματική σειρά « Adolescence», καθώς είναι ο νεότερος άντρας που έχει τιμηθεί με αυτή τη διάκριση.
Ο Κούπερ απέσπασε το βραβείο για τον ρόλο του ως μαθητής που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός συμμαθητή του. Η τετράωρη μίνι σειρά «Adolescence» δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή τη διάκριση, καθώς κέρδισε ακόμη το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, αλλά και βραβεία για τη σκηνοθεσία, το σενάριο και για τις ερμηνείες των Στίβεν Γκράχαμ και Έριν Ντόχερτι.
Στην ομιλία του κατά την απονομή, ο Κούπερ δήλωσε: «Το να στέκομαι εδώ είναι απλά, ουάου, τόσο σουρεαλιστικό. Όταν ξεκίνησα τα μαθήματα υποκριτικής πριν από λίγα χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσω μάλλον εδώ».
Υποδυόμενος τον Τζέιμι Μίλερ, ο νεαρός ηθοποιός πρόσθεσε: «Νομίζω πως η αποψινή βραδιά αποδεικνύει ότι αν ακούς, αν συγκεντρώνεσαι και αν βγαίνεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα στη ζωή. Ποιος νοιάζεται αν ντροπιαστείς; Οτιδήποτε είναι δυνατόν. Πριν από τρία χρόνια δεν ήμουν τίποτα, τώρα είμαι εδώ».Ο Κούπερ ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους συμπρωταγωνιστές του και την εταιρεία παραγωγής, λέγοντας: «Μπορεί το όνομά μου να είναι πάνω σε αυτό το βραβείο, αλλά ανήκει πραγματικά στους ανθρώπους πίσω από την κάμερα».
Με την επιτυχία του, ο Όουεν Κούπερ κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του Σκοτ Τζάκομπι, ο οποίος ήταν 16 ετών όταν κέρδισε Emmy το 1973 για το «That Certain Summer». Η Ροξάνα Ζαλ παραμένει η νεότερη νικήτρια στην κατηγορία υποκριτικής, αφού σε ηλικία 14 ετών απέσπασε το βραβείο το 1984 για το «Something About Amelia».
Η σειρά «Adolescence» απέσπασε θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό για τον τρόπο που εξερεύνησε την επίδραση των smartphones και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους.
