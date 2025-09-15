Η Άννα Βίσση γέμισε δύο φορές το Καλλιμάρμαρο

Χιλιάδες την αποθέωσαν και στη δεύτερη συναυλία

Περισσότεροι από 130.000 θεατές βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο το Σάββατο και την Κυριακή για να αποθεώσουν την απόλυτη σταρ Αννα Βίσση η οποία είχε ετοιμάσει για το κοινό της δύο σόου-υπερπαραγωγή. Όπως το Σάββατο, έτσι και την Κυριακή, από νωρίς το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσει τη δεύτερη sold out συναυλία.

Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια απέδειξε για άλλη μια φορά την ακατάλυτη σχέση αγάπης που τη συνδέει με το κοινό της. Από τις διαχρονικές μπαλάντες μέχρι τα πιο εκρηκτικά της τραγούδια, η ενέργεια και η συγκίνηση ξεχείλιζαν στο Καλλιμάρμαρο.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, η οποία απογείωσε το συναυλιακό θέαμα, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν και οι 20 χορευτές που έδωσαν κίνηση και χρώμα με εντυπωσιακές χορογραφίες.

Το show πλαισιώθηκε από τη σταθερή της μπάντα και ντύθηκε με δυνατά οπτικά εφέ, δημιουργώντας ένα υπερθέαμα που θύμιζε διεθνή παραγωγή.

Η συγκινητική αφιέρωση στην Εθνική μπάσκετ Όσοι βρέθηκαν στη δεύτερη συναυλία της μοναδικής ερμηνεύτριας έζησαν ακόμα μία ξεχωριστή στιγμή. Λίγες ώρες μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ επί της Φινλανδίας, που χάρισε στους διεθνείς το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, η απόλυτη σταρ της ελληνικής σκηνής έκανε μια συγκινητική αφιέρωση. «Μπράβο σας ρε παιδιά!» φώναξε με ενθουσιασμό από τη σκηνή, τιμώντας τους Έλληνες παίκτες που ανέβασαν ξανά τη χώρα μας στο βάθρο της Ευρώπης και τους αφιέρωσε το τραγούδι «Ψυχεδέλεια».