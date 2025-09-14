Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του Βερόνικα και την κόρη του Εύα χόρεψαν μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους

Σε πελάγη ευτυχίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, με τη μητέρα του Βερόνικα Αντετοκούνμπο να χορεύει για τα παιδιά της.

Οι Έλληνες φίλαθλοι πήγαν στο ξενοδοχείο της Εθνικής μπάσκετ για να υποδεχθούν με συνθήματα τους θριαμβευτές του μικρού τελικού του Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγκαλιά με την κόρη του Εύα, σιγόνταρε τη μητέρα του Βερόνικα Αντετοκούνμπο, που άρχισε να χορεύει στο “Ελλάς ολέ”.

Ακολούθησε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τη δική του κόρη, σε μία φοβερή στιγμή για την οικογένεια των μεταλλιούχων της Εθνικής μπάσκετ, που κατεγράφη και σε video.