Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια: Το live του Γιάννη με Light και Λεξ και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ

Το «ευχαριστώ» του Σπανούλη στους παίχτες του

Δεκαέξι χρόνια αναμονής έφτασαν στο τέλος τους. Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε ξανά στο βάθρο του Eurobasket 2025, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας στη Ρίγα. Κορυφαίος της στιγμής και πρωταγωνιστής όχι μόνο στον αγώνα αλλά και στα αποδυτήρια, ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Με 30 πόντους και ηγετική παρουσία, ο «Greek Freak» οδήγησε την Ελλάδα στην ιστορική διάκριση, φέρνοντας χαρά και υπερηφάνεια σε όλη τη χώρα. Το πάρτι ξεκινάει στα αποδυτήρια

Η πραγματική γιορτή όμως ξεκίνησε μετά το τέλος του αγώνα. Στα αποδυτήρια, ο Γιάννης μπήκε πρώτος και άνοιξε ένα «επικό» live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις απίστευτες στιγμές των πανηγυρισμών.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="und" dir="ltr"> Greek Freak, baby, MVP: ο Γιάννης κάνει live στο Instagram με το τραγούδι του Light για τον... ίδιο!<a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Εθνικη_Μπασκετ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GiannisAntetokounmpo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GiannisAntetokounmpo</a> <a href="https://t.co/sOqj5SD9QR">pic.twitter.com/sOqj5SD9QR</a></p>— Athletiko (@athletiko_gr) <a href="https://twitter.com/athletiko_gr/status/1967289155416908153?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!», ακούστηκε να λέει γεμάτος συγκίνηση και χαρά, δείχνοντας πως κάθε στιγμή με την ομάδα ήταν πολύτιμη. Το live γέμισε με μουσική, γέλια και αυθορμητισμό, ενώ ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε πιο χαρούμενος, ευδιάθετος και «τρελαμένος» από ποτέ. «Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκουνμπο, ο Θανάσης Αντετοκουνμπο και ο Γιάννης Αντετοκουνμπο. Το καταλαβαίνεις;» ακούστηκε να λέει ο Greek Freak.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">«Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκουνμπο, ο Θανάσης Αντετοκουνμπο και ο Γιάννης Αντετοκουνμπο. Το καταλαβαίνεις;»<br>Τρέλα από Greek Freak στο live του στο insta όπου λίγο πριν είπε: «Αυτό μετάλλιο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου» <a href="https://t.co/J2OoS4UzBo">pic.twitter.com/J2OoS4UzBo</a></p>— Yannis Psarakis (@YPsar) <a href="https://twitter.com/YPsar/status/1967284081907122220?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Σας ευχαριστώ για όλα τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Για μένα κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο αλλά παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Σας εύχομαι μια καταπληκτική χρονιά με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και σαν προπονητής και σαν φίλος» είπε από την πλευρά του ο Βασίλης Σπανούλης πριν να «πνιγεί» από τις σαμπάνιες των παιχτών του.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHellenicBasketBallFederation%2Fvideos%2F1097257912476596%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Ο Γιάννης σε ρόλο DJ

Ο σταρ της Εθνικής ανέλαβε τον ρόλο του DJ, βάζοντας στη διαπασών κομμάτια του Light και του ΛΕΞ, με τον πρώτο να έχει αφιερώσει στο παρελθόν τραγούδι στον «Greek Freak». Η στιγμή κορυφώθηκε με το «Αλητική Αγάπη» και το θρυλικό «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου, ενώ οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε ατελείωτο γλέντι.

Viral στιγμές και σόου των συμπαικτών

Ο Κώστας Σλούκας δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει το δικό του σόου, εμφανιζόμενος με μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση και παρασύροντας τους υπόλοιπους διεθνείς σε χορό και γέλια. Η εικόνα του έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ρεσιτάλ Κώστα Σλούκα στο live του Γιάννη Αντετοκούνμπο <a href="https://twitter.com/hashtag/sloukas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sloukas</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/antetokounmpo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#antetokounmpo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/greece?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#greece</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hellas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#hellas</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/eurobasket?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#eurobasket</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/amerikanos24?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#amerikanos24</a> <a href="https://t.co/QEIaoQhEIK">pic.twitter.com/QEIaoQhEIK</a></p>— ?????????????? (@amerikanos24tv) <a href="https://twitter.com/amerikanos24tv/status/1967291034771259560?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το πάρτι δεν θα ήταν πλήρες χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τις παραδοσιακές σφαλιάρες των συμπαικτών του – μια συνήθεια που ξεκίνησε στα φιλικά της προετοιμασίας και πλέον αποτελεί τελετουργικό.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Γιάννης εκτός… ελέγχου στα αποδυτήρια ραπάρει Mosca από Light με Λαρε να χορεύει ημίγυμνος<br>Ε Π Ο Σ<a href="https://twitter.com/hashtag/hellasbasketball?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#hellasbasketball</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/eurobasket2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#eurobasket2025</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/greekfreak?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#greekfreak</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GREFIN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GREFIN</a> <a href="https://t.co/a7eruzbhBh">pic.twitter.com/a7eruzbhBh</a></p>— Yannis Psarakis (@YPsar) <a href="https://twitter.com/YPsar/status/1967285648043466869?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε, μάλιστα, και την... προξενήτρα λέγοντας για τον - επίσης ημίγυμνο - Τάιλερ Ντόρσεϊ ότι «είναι single και είναι έτοιμος να "μπλέξει"».