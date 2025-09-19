Λονδίνο: Το Victoria & Albert ανακηρύσσει τη Μαρία Αντουανέτα είδωλο της μόδας

Ως «complex fashion icon» και «most fashionable queen in history» παρουσιάζει τη βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα το φημισμένο μουσείο Victoria & Albert.

Από τις 20/9 θα αποκαλυφθούν εκθέματα που αποδεικνύουν την επιρροή της εδώ και 250 χρόνια στο design, τη μόδα, την τέχνη, το σινεμά.

Το συγκεκριμένο μουσείο έχει παράδοση σε τέτοιες παραγωγές στη «γειτονιά» του South Kensington στο Λονδίνο. Ηδη λανσάρει ως δέλεαρ της έκθεσης τα παπούτσια και την κολόνια της ίδιας της βασίλισσας, πορτρέτο της από τις Βερσαλλίες, φόρεμα Lanvin και πασούμια Manolo Blahnik…

Η Μαρία Αντουανέτα έκανε το όνομά της συνώνυμο της χλιδής και εκπροσωπεί μια «σχολή» αισθητικής υπερβολής. Μιλάμε για το «φορτωμένο» ύφος rococo με τον πλέον περίτεχνο στολισμό. Ηταν η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας πριν τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και της έχει αποδοθεί η φράση «Ας φάνε παντεσπάνι», έστω κι αν δεν αποδείχθηκε ποτέ. Θεωρείται η πιο μισητή εστεμμένη ever, που όμως εξελίχθηκε σε pop icon. Η σύζυγος του Λουδοβίκου ΙΣΤ, πρώην αρχιδούκισσα της Αυστρίας, έχασε τελικά το κεφάλι της στη γκιλοτίνα αλλά κέρδισε την αθανασία.