Λονδίνο: Το Victoria & Albert ανακηρύσσει τη Μαρία Αντουανέτα είδωλο της μόδας

Πολλά σπάνια αντικείμενα βγήκαν για πρώτη φορά εκτός Γαλλίας για την πολυαναμενόμενη μουσειακή υπερπαραγωγή
Ως «complex fashion icon» και «most fashionable queen in history» παρουσιάζει τη βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα το φημισμένο μουσείο Victoria & Albert.
Από τις 20/9 θα αποκαλυφθούν εκθέματα που αποδεικνύουν την επιρροή της εδώ και 250 χρόνια στο design, τη μόδα, την τέχνη, το σινεμά.
Το συγκεκριμένο μουσείο έχει παράδοση σε τέτοιες παραγωγές στη «γειτονιά» του South Kensington στο Λονδίνο. Ηδη λανσάρει ως δέλεαρ της έκθεσης τα παπούτσια και την κολόνια της ίδιας της βασίλισσας, πορτρέτο της από τις Βερσαλλίες, φόρεμα Lanvin και πασούμια Manolo Blahnik…
Η Μαρία Αντουανέτα έκανε το όνομά της συνώνυμο της χλιδής και εκπροσωπεί μια «σχολή» αισθητικής υπερβολής. Μιλάμε για το «φορτωμένο» ύφος rococo με τον πλέον περίτεχνο στολισμό. Ηταν η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας πριν τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και της έχει αποδοθεί η φράση «Ας φάνε παντεσπάνι», έστω κι αν δεν αποδείχθηκε ποτέ. Θεωρείται η πιο μισητή εστεμμένη ever, που όμως εξελίχθηκε σε pop icon. Η σύζυγος του Λουδοβίκου ΙΣΤ, πρώην αρχιδούκισσα της Αυστρίας, έχασε τελικά το κεφάλι της στη γκιλοτίνα αλλά κέρδισε την αθανασία.
Τα φορέματα της έκθεσης αποτελούν πραγματικά αξιοθέατα
Παπούτσια Manolo Blahnik και το περιδέραιο Sutherland Necklace
Πίνακας του François Hubert Drouais, 1773, από το παλάτι των Βερσαλλιών
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του V&A «η διαχρονική ακτινοβολία της προσδιορίζεται από το στυλ, τη νεότητα και την κακή φήμη της». Συγκεντρώθηκαν αξεσουάρ και προσωπικά αντικείμενα της Μαρίας Αντουανέτας, όπως τα μεταξωτά πανωφόρια της, τα δαχτυλίδια, τα κοσμήματα, τα καλσόν, η πολυθρόνα, τα σερβίτσια καθώς και οι παντόφλες της. Ανάμεσά τους φιγουράει το «Sutherland Necklace», ένα ονομαστό κόσμημα από μαργαριτάρια και διαμάντια που πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s για 36,2 εκατομμύρια δολάρια και τώρα ανήκει στην περιουσία του μουσείου.
Το πιο γνωστό πορτρέτο της
Φόρεμα Lanvin (1992) εμπνευσμένο από τη βασίλισσα
Η έκθεση θα περιλαμβάνει και εικόνες μόδας καθώς και την πελώρια εγκατάσταση της Αμερικανίδας εικαστικού Beth Katleman με τίτλο Marie Antoinette’s Folly (Η τρέλα της Μαρίας Αντουανέτας) που δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση.
Επίσημος χορηγός είναι ο οίκος υποδημάτων Manolo Blahnik που είχε ντύσει τα πόδια της Κίρστεν Ντανστ, πρωταγωνίστριας της ταινίας «Μαρία Αντουανέτα» (2006) της Σοφία Κόπολα. Όμως και άλλα luxury shoes (Moschino, Dior, Valentino, Erdem και Vivienne Westwood) μπαίνουν σε προθήκες. Σε συνδυασμό με τουαλέτες haute couture και εικονογραφήσεις των Erté, George Barbier και Edmund Dulac αντικατοπτρίζουν την εμμονή της Αντουανέτας με το βεστιάριο και τη διαβίωση της άκρατης πολυτέλειας. Την έκθεση ολοκληρώνουν τα βραβευμένα με Οσκαρ κοστούμια από την ταινία της Κόπολα.
Η Κέιτ Μος σε παλιά φωτογράφιση με φόρεμα Alexander Mc Queen
*H preview ξενάγηση ήταν fully booked και οι πρώτες εικόνες στο Instagram «βγάζουν μάτι».
