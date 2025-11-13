Back to Top
Η μεγάλη συντροφιά του Inner Wheel στο Bodegas, υπέρ της «Κιβωτού της Αγάπης»

Μπακοπούλου Άντυ
Μέλη και φίλοι του δραστήριου σωματείου έσμιξαν και πάλι, δείτε πολλές φωτογραφίες

Ένα όμορφο πρωινό ήταν αυτό της περασμένης Κυριακής στο Bodegas της Ρήγα Φεραίου για τα μέλη και τους φίλους υποστηρικτές του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου.

Σε ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα συγκεντρώθηκαν για brunch, με στόχο την συμπαράσταση και ενίσχυση των παιδιών της «Κιβωτού της Αγάπης». Ολες οι κυρίες και οι καλεσμένοι τους χάρη στην κοινωνική τους ευαισθησία βοηθούν με συνέπεια τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας. Μάλιστα, το ποσό που απέφερε η εκδήλωση θα διατεθεί εξ ολοκλήρου στην «Κιβωτό».

Η πρόεδρος του σωματείου Μαρία Ασημακοπούλου και τα μέλη του ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ριου ευχαριστούν θερμά όλους για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους. Μεταξύ άλλων υποδέχθηκαν τον βουλευτή και πρώην υφυπουργό Ανδρέα Κατσανιώτη, την αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, την πολιτευτή Ευσταθία Γιαννιά.

 

