Λίλι Κόλινς: Στα Πετράλωνα για φωτογράφιση σε γερμανικό περιοδικό

Η πρωταγωνίστρια του “Emily in Paris”, Λίλι Κόλινς, βρίσκεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα Πετράλωνα.

Την ώρα που οι θαυμαστές της περιμένουν την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, στις 18 Δεκεμβρίου, η «Emily» εντοπίστηκε στην πλατεία Μερκούρη, η οποία έχει γεμίσει με σκηνικά και κάμερες για τις ανάγκες ενός νέου project που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ηθοποιός έκανε φωτογράφιση και γύρισμα για γερμανικό περιοδικό η οποία θα λάβει χώρο σε μαγαζί εστίασης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.