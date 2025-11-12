Σμαράγδα Καρύδη: «Τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια»

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτρια, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη που μετρά πάνω από είκοσι χρόνια.

Ακόμα, εξήγησε τη σημασία της ελευθερίας μέσα στο ζευγάρι, την απουσία κοινωνικών δεσμεύσεων, αλλά και για την πίστη ή την αμφιβολία που καθορίζει βαθιά τη ζωή της.

-Με τον Θοδωρή Αθερίδη είστε μαζί περισσότερα από είκοσι χρόνια. Είναι ανακουφιστικό ότι έχεις βρει έναν μόνιμο σύντροφο ζωής, λύνοντας ένα προσωπικό ζήτημα που σήμερα δυσκολεύει πολλούς;

Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. (Γελάει.) Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: «Δεν θα καπνίσω». Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα.

-Με τον Θοδωρή ποτέ δεν έχετε μαλώσει; Δεν έχετε περάσει χώρια μεγάλα χρονικά διαστήματα;

Κι άμα μας είχε συμβεί, πιστεύεις ότι θα σου το έλεγα; (Γελάει.)

-Το γεγονός ότι δεν ακολουθήσατε την κοινωνική σύμβαση του γάμου προσφέρει ελευθερία στη σχέση σας, που τη χρειάζεται κάθε σχέση;

Ενδεχομένως και πιθανόν να βοηθάει ότι δεν κάναμε παιδί. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια και τελικά τα απομακρύνουν. Επίσης, δεν εξαρτάται κανείς μας από τον άλλον. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι άνθρωποι. Δεν έχουμε τίποτα κοινό, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ό,τι γίνεται πνιγηρό χαλάει τις σχέσεις.

-Το συναίσθημα, όμως, πώς παραμένει θερμό;

Δεν έχω να προτείνω συνταγές. Είναι και θέμα τύχης. Δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις. Όταν μιλάμε για συναισθήματα, υπάρχουν πράγματα που ούτε μπορείς να τα προσδιορίσεις ακριβώς, ούτε να τα οριοθετήσεις. Ο θαυμασμός είναι επίσης κομβικής σημασίας. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε για να μην είμαστε παντού μαζί. Και εγώ είχα ανάγκη να κάνω άλλα πράγματα, δικές μου δουλειές.

-Ο Θοδωρής έχει πει ότι έχει βαθιά πίστη στον Θεό. Εσύ;

Θαυμάζω τους ανθρώπους που πιστεύουν. Η πίστη είναι πολύ σημαντική. Για αρκετά πράγματα έχω έλλειψη πίστης και αυτό δεν βοηθάει. Αλλά θεωρώ ότι είναι και θέμα προδιάθεσης. Μου είναι δύσκολο να έχω πίστη σε πολλά πράγματα που δεν εξηγούνται λογικά. Όχι μόνο στον Θεό. Πάντα ψάχνω να βρω τη λογική εξήγηση, παρόλο που πολύ συχνά συμβαίνουν πράγματα τα οποία νιώθω ότι έγιναν μεταφυσικά. Έχω άρνηση σε ό,τι δεν εξηγείται με τη λογική. Δεν πιστεύω σε τίποτα που δεν αποδεικνύεται από την επιστήμη.