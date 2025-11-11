Goth κρινολίνα και κοσμήματα Tiffany: Τα ονειρεμένα looks της Μία Γκοθ στον «Frankenstein»

Εάν είδατε το παραμυθένιο φιλμ του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στο Netflix σίγουρα τα προσέξατε μεμιάς!

Παρακολουθήσαμε το παραμυθένιο φιλμ φαντασίας «Frankenstein» που μόλις ξεκίνησε στο Netflix. Ακόμα μια φορά, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δείχνει αλληγορικά πως αγαπάει τα τέρατα περισσότερο από τους ανθρώπους. Τα παρουσιάζει ευάλωτα, ευαίσθητα, συγκινητικά, κόντρα στην κοινωνία της εγωπάθειας, της εξουσίας και της σκληρότητας. Κατά την άποψή μας, η μεγάλη διάρκεια και ο αργός ρυθμός είναι τα βασικά «μείον», ενώ ο «κουκουλωμένος» κούκλος Τζέικομπ Ελόρντι συγκινεί με την δίψα του για αποδοχή, αγάπη και συντροφικότητα παρά τις καταστροφικές του υπερδυνάμεις. Η αισθητική εποχής είναι τελικά αυτό που σε κερδίζει ολοκληρωτικά. Tην εκπροσωπεί κυρίως το ανερχόμενο όνομα του Χόλιγουντ (και νέα ambassador του οίκου Dior), Μία Γκοθ. Ενσαρκώνει δυο ηρωίδες: Την πρόωρα χαμένη μητέρα του ανικανοποίητου επιστήμονα, αλλά και την αγαπημένη του τρυφερού τέρατος. Πάνω της, τα εξαιρετικά κοστούμια της σχεδιάστριας Κέιτ Χόλεϊ, τα χαρακτηριστικά headpieces με τα φτερά αλλά και τα ιστορικά κοσμήματα Tiffany αιχμαλωτίζουν το μάτι.

Μιλάμε για ένδυση που συνηθίζεται στο σινεμά βρυκολάκων και νοσταλγικών ρομάντζων έχοντας επικρατήσει με τις ονομασίες goth και vampire style. Πηγαίνει όμως πιο πέρα από τα καθιερωμένα φουσκωτά κρινολίνα της βικτωριανής περιόδου. Η Γκοθ ως μητέρα Κλερ ξεπροβάλλει στην έναρξη με τούλια κόκκινα σαν αίμα. Ως Ελίζαμπεθ, ντύνεται αρχικά με τιρκουάζ φόρεμα και φτερωτή κουάφ. Μετά τη βλέπουμε σε πράσινο και ματζέντα, παραπέμποντας στην ιριδίζουσα λάμψη των φτερών των σκαθαριών, των κυττάρων και των ακτινογραφιών. Σε ύφος «νύφη του Φρανκενστάιν» αναδεικνύει ένα κοστούμι εμπνευσμένο από τα τραύματα, τους επιδέσμους και το γυμνό στέρνο του ίδιου του πλάσματος. Η διάφανη, αιθέρια νυχτικιά σε απόχρωση πρασινογάλαζη, θυμίζει το σινεμά τρόμου της δεκαετίας του ’60 και το αξεπέραστο θρίλερ «Rosemary’s Baby».