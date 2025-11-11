Νόβακ Τζόκοβιτς: Γιόρτασε στην Ακρόπολη τους 101 τίτλους του με 101 σκυλάκια Δαλματίας

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Hellenic Championship, που ήταν και ο 101ος τίτλος στην καριέρα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε την Ακρόπολη και φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο, με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις πρόσθεσε μάλιστα μέσω AI και σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία, γιορτάζοντας με ευρηματικό τρόπο τους 101 τίτλους του.

Στη δεύτερη φωτογραφία του στην Ακρόπολη, ο Τζόκοβιτς ποζάρει με φόντο το Ηρώδειο, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την αγάπη του για τη χώρα μας.