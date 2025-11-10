Γιάννης Στάνκογλου: «Ξυπνάω στις 7 το πρωί για να ετοιμάσω τα παιδιά μου- Σχεδόν πέντε χρόνια ελεύθερος»

Ο Γιάννης Στάνκογλου φιλοξενήθηκε στο Στούντιο 4, όπου μίλησε για την προσωπική του ζωή, τα παιδιά του και το διαζύγιο από τη σύζυγό του.

Πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό του από την Αλίκη Δανέζη, ο ηθοποιός τόνισε την καθημερινότητά του ως γονιός, σημειώνοντας ότι διανύει μια πολύ θετική και ισορροπημένη περίοδο της ζωής του.

«Είναι δική μου επιλογή το να είμαι ελεύθερος, δεν είναι πάντα εύκολο. Στην αρχή έχασα τον μπούσουλα αλλά τώρα κλείνουμε πενταετία από τον χωρισμό. Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι και πολύ ωραία και μέσα στο σπίτι. Έχω φτιάξει ένα σπίτι το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ, να κάθομαι μέσα εκεί, να διαβάζω, να βλέπω αγώνα, είτε καμιά ταινία.

Μου αρέσει πολύ και να μαγειρεύω. Περνάω πάρα πολύ όμορφα και γενικώς έχω πολύ χαρά για τη ζωή. Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο απ’ ότι τον πρόσεχα πριν πέντε χρόνια», παραδέχτηκε.