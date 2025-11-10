Survivor: Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει με το «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

Back to Top
Με ένα νέο κύκλο επιστρέφει το Survivor στην ελληνική τηλεόραση

Μέσα από την εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ έγινε γνωστό πως ο νέος κύκλος του Survivor θα επιστρέψει στο δεύτερο τηλεοπτικό μισό της σεζόν 2025/26, με το ριάλιτι να έχει μάλιστα μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα.

Και αυτό διότι στο φετινό Survivor θα υπάρχει η version «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» με το οποίο θα αντικατασταθεί το διάσημοι vs μαχητές, το οποίο ήταν η κυρίαρχη ιδέα εδώ και αρκετά χρόνια.

Μάλιστα από την εκπομπή προβλήθηκε και το πρώτο trailer, ενώ το έπαθλο για τον μεγάλο νικητή θα ανέρχεται στα 250.000 ευρω!

Σύμφωνα μάλιστα με την εκπομπή, κεντρικός παρουσιαστής θα είναι για μια ακόμη χρονιά ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος θα ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο, μια περιοχή που έχει γίνει δεύτερο σπίτι για τον ίδιο.

