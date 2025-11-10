Survivor: Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει με το «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

Μέσα από την εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ έγινε γνωστό πως ο νέος κύκλος του Survivor θα επιστρέψει στο δεύτερο τηλεοπτικό μισό της σεζόν 2025/26, με το ριάλιτι να έχει μάλιστα μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα.

Και αυτό διότι στο φετινό Survivor θα υπάρχει η version «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» με το οποίο θα αντικατασταθεί το διάσημοι vs μαχητές, το οποίο ήταν η κυρίαρχη ιδέα εδώ και αρκετά χρόνια.

Μάλιστα από την εκπομπή προβλήθηκε και το πρώτο trailer, ενώ το έπαθλο για τον μεγάλο νικητή θα ανέρχεται στα 250.000 ευρω!